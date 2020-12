Comision STELAR cerut de impresarul lui Haaland pentru transferul la Barcelona! Raiola poate lua aproape o treime din suma de transfer

Joan Laporta (58 de ani) si-a depus oficial candidatura pentru functia de presedinte al Barcelonei.

Laporta este unul dintre cei mai de succes presedinti pe care Barcelona i-a avut, acesta activand intre anii 2003 si 2010. Fostul conducator viseaza la un nou mandat, iar alegerile de anul urmator se anunta foarte intense. El Chiringuito a afirmat faptul ca Laporta l-ar dori pe Haaland, i-ar asta ar fi bomba pe care din campania acestuia pentru presedintie.

"Mino Raiola este agentul lui Haaland, iar Joan Laporta este unul dintre cei mai buni prieteni ai sai", a scris sursa citata.

Miercuri insa, jurnalistul Miguel Rico de la Mundo Deportivo a aruncat o alta veste bomba in presa. Impresarul lui Haaland ar fi fost contactat de nu mai putin de trei candidati la presedintie cu privire la transferul norvegianului.

Raiola i-a informat deja ca in cazul in care vor sa-l transfere pe atacant, Barca va trebui sa plateasca 70 de milioane de euro pentru Dortmund, plus, atentie, comisionul de 20 de milioane de euro. Suma inseamna aproximativ o treime din transferul fotbalistului. La trasferul din vara trecuta de la Dortmund, Raiola a luat 15 milioane de euro comision, iar suma de transer a fost de doar 20 de milioane.

Raiola este cunoscut ca si unul dintre cei mai de succes agenti din fotbalul mondial, alaturi de Jorge Mendes. Impresarul italian a obtinut un comision de 27 de milioane de euro si din transferul lui Pogba la Manchester United, fiind un record in lumea fotbalului.

Va fi o adevarata lupta in campania de transferuri din vara anului urmator. Lautaro Martinez, atacant dorit de Barcelona in aceasta vara a semnat cu Jorge Mendes. Impresarul este si el in relatii bune cu clubul catalan si ramane de vazut daca argentinianul sau Haaland vor ajunge pe Camp Nou.