De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului Superliga
FC Argeș a pierdut contra celor de la Petrolul, la Ploiești, scor 1-2, însă finalul meciului de pe "Ilie Oană" a fost marcat de o decizie bizară a arbitrului Radu Petrescu.

radu petrescuMario TudoseFC ArgesPetrolul Ploiesti
În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

Radu Petrescu, decizie aiuritoare la Petrolul - FC Argeș: "A fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault"

La două minute distanță, Petrolul a reușit golul victoriei, prin Andres Dumitrescu, iar FC Argeș a pierdut puncte uriașe în lupta pentru play-off.

Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș, a explicat după meci de ce ar fi anulat golul lui Radu Petrescu: centralului i s-ar fi transmis că a acordat eronat lovitura liberă, motiv pentru care - contrar oricărui protocol - a oprit jocul imediat după executarea loviturii libere.

"Din ce am înțeles, a dat fault. Dar, înainte de a executa Micovschi lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault. Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea", a declarat Mario Tudose, la flash interviu.

  • Radu Petrescu a fost ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Imre Bucsi, în timp ce al patrulea oficial a fost Gabriel Mihuleac. În camera VAR s-au aflat Iulian Dima și Stelian Slabu.

Golul anulat lui FC Argeș

Dani Coman, reacție fără precedent: "Merită bătuți și călcați în picioare. 40 de etape de suspendare pentru Petrescu"

Cea mai dură reacție a venit din partea lui Dani Coman. Președintele lui FC Argeș nu și-a putut stăpâni nervii după decizia de neînțeles a lui Radu Petrescu.

„Eu nu înțeleg expresia asta, că a întors Petrolul scorul. Radu Petrescu a reușit să o învingă pe FC Argeș. Petrolul nu ne-a pus probleme cât ne-a pus Radu Petrescu. Problema e că-și bat joc de noi și de munca noastră. Atunci ne mai miră ce se întâmplă ca atunci cu Ganea.

Merită bătuți și călcați în picioare, pentru că își bat joc de munca noastră! Își bat joc de noi. Să ne spună clar: nu aveți voie în play-off și gata, ne oprim, jucăm în play-out și știm o treabă. Dar să nu își bată joc de noi! Chivulete și Petrescu, uite ce ne-au făcut. Spuneți voi, că ați văzut la televizor.

I-am cerut explicații, dar el nu poate vorbi, că e prea mare. Nu există niciun fault, nicio atingere. Să nu mai zică, noi jucăm direct în play-out dacă e.

Câte etape de suspendare trebuie să-i dea după meciul ăsta lui Radu Petrescu? Că și-a bătut joc. Se poate distruge un club din cauza idioțeniilor lui. Ce a fost la faza aia?

(n.r. că n-ar fi fost fault înainte) Jucăm fotbal prin compensare? Eu aș vrea să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alții. Ce să le zic băieților în vestiar, că și-au bătut joc de noi? Cum mă duc în fața lor?

40 de etape de suspendare să-i dea! Să vadă meciul alături de Chivulete și să-i dea și ăluia tot 40 de etape. De aia vă spun, că nu e întâmplător. Am tăcut că am bun simțit, dar nu poate să mă ia de prost", a spus Dani Coman, la Digisport.

