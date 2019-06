Barcelona a adus un nou jucator si i-a pus imediat clauza de 100 de milioane de euro! A jucat alaturi de Frenkie De Jong

Mike van Beijnen, un tanar jucator de 20 de ani din Olanda, a semnat cu FC Barcelona! Fundas dreapta de meserie, Van Beijnen a jucat in sezonul precedent la echipa Under 21 a celor de la NAC Breda. El va evolua pentru echipa secunda a Barcei, insa catalanii au mari sperante pentru tanarul jucator: i-au fixat o clauza de reziliere a contractului de 100 de milioane de euro!

Van Beijnen a jucat la juniorii lui Willem alaturi de Frenkie De Jong, jucator cumparat de catre Barcelona. Un alt lucru care ii leaga pe cei doi este Ali Dursun, tatal lui Mike van Beijnen, cel care este agentul lui Frenkie De Jong!

Van Beijnen a trecut vizita medicala si a semnat un contract pe 2 sezoane.

☑ [FC Barcelona B] | Mike van Beijnen joins FC Barcelona

???? The Dutch defender, who will join the B-Team for free, signs for the next two seasons and will have a release clause of €100 million

???? He is a right-back who has played for NAC Breda, PSV Eindhoven and Willem II pic.twitter.com/POu8t0Oha3