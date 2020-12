Revenire importanta pentru Barcelona inaintea meciului cu Juventus! Dupa aproape 6 luni, Samuel Umtiti va face din nou parte din lotul catalanilor

Catalanii vin dupa un parcurs excelent in aceasta grupa, din care mai fac parte Dinamo Kiev si Ferencvaros, castigand toate 5 cinci meciuri jucate pana acum.

In meciul tur de la Torino jucatorii lui Ronald Koeman au invins echipa antrenata de Andrea Pirlo cu scorul de 2-0.

Inainte de aceasta partida, Ronald Koeman a primit vestea pe care o astepta de cand a preluat echipa de pe Camp Nou. Francezul Samuel Umtiti s-a recuperat dupa o accidentare care l-a tinut departe de gazon timp de 6 luni, de la un meci cu Atletico disputat pe 30 iunie.

☑ | OFFICIAL | Samuel Umtiti has received the medical clearance ahead of the match against Juventus. pic.twitter.com/mpPOwNAuOo