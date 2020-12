Scene INCREDIBILE la meciul dintre Barcelona si Juventus! Ronald Koeman si-a iesit din minti si a fost aproape de un SCANDAL MONSTRU! Ce l-a deranjat pe antrenorul olandez

Pe langa incidentul de la meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir care l-a avut in prim-plan pe Sebastian Coltescu, au fost probleme si pe Camp Nou la partida dintre Barcelona si Juventus.

In minutul 52 al meciului, cand scorul era deja 2-0 pentru campioana Italiei, fotbalistii de pe banca torinezilor au cerut vehement eliminarea lui Clement Lenglet, dupa ce fundasul francez a comis un fault in propriul careu.

Acest lucru l-a enervat teribil pe Ronald Koeman, care a tipat la fotbalistii lui Juve sa taca, moment in care Paulo Dybala l-a ironizat pe antrenorul olandez. Antrenorul Barcelonei a fost cu greu calmat de unul din colaboratorii sai.

