Dupa Real Madrid, nou-promovata Cadiz a SCUFUNDAT-O si pe Barcelona! Inca o INFRANGERE pentru Koeman! Catalanii sunt pe 7 in La Liga

Barcelona a pierdut in deplasarea cu Cadiz, 2-1.

Nou-promovata din La Liga, Cadiz este surpriza sezonului! Dupa ce a reusit sa o invinga pe Real Madrid, pe terenul madrilenilor, 1-0, Cadiz a facut surpriza si cu Barcelona, pe teren propriu de aceasta data.

Veniti dupa victoria la scor de neprezentare cu Ferencvaros din Champions League, catalanii inceput meciul nesiguri, iar o eroare in aparare a dus la deschiderea scorului in minutul 8, dupa ce Mingueza a fost aproape sa trimita in propria poarta, ter Stegen a incercat sa respinga balonul, dar Gimenez, aflat in fata portii a inscris.

Barcelona a egalat in minutul 57, cand Alcala a trimis in propria poarta dupa un sut al lui Jordi Alba, insa Negredo a dat lovitura si a inscris golul victoriei in minutul 63, la un minut dupa ce fusese trimis in teren.

Barcelona a ajuns astfel la a patra infrangere in primele 10 meciuri din La Liga si ocupa locul 7 in clasament, cu 14 puncte, la 12 puncte distanta de liderul Atletico, insa si cu doua meciuri in minus.