În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

La două minute distanță, Petrolul a reușit golul victoriei, prin Andres Dumitrescu, iar FC Argeș a pierdut puncte uriașe în lupta pentru play-off.

Kyros Vassaras a răbufnit în ședința CCA, imediat după Petrolul - FC Argeș 2-1

Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat prin intermediul unui comunicat imediat după meciul de la Ploiești și a recunoscut greșeala care a influențat decisiv rezultatul de pe ”Ilie Oană”. În cursul zilei de sâmbătă, CCA a convocat și o ședință în care Kyros Vassaras a răbufnit.

După ședința care a durat aproximativ o oră, Vassaras nu a anunțat sancțiunile pentru Radu Petrescu și brigada sa. Cert este că aceștia ar urma să fie pedepsiți, iar decizia va fi anunțată cât de curând.

Radu Petrescu a fost ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Imre Bucsi, în timp ce al patrulea oficial a fost Gabriel Mihuleac. În camera VAR s-au aflat Iulian Dima și Stelian Slabu.

"A fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault"

Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș, a explicat după meci de ce ar fi anulat golul lui Radu Petrescu: centralului i s-ar fi transmis că a acordat eronat lovitura liberă, motiv pentru care - contrar oricărui protocol - a oprit jocul imediat după executarea loviturii libere.

"Din ce am înțeles, a dat fault. Dar, înainte de a executa Micovschi lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault. Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea", a declarat Mario Tudose, la flash interviu.