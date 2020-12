Barcelona, decizie de ultima ora cu privire la viitorul lui Dembele! Atacantul pentru care catalanii plateau 130 de milioane de euro e dorit in continuare de Manchester United

Din articol Cele mai bune momente ale lui Dembele la Barcelona

Ousmane Dembele (23 de ani) a semnat cu Barcelona in vara lui 2017.

Dembele sosea pe Camp Nou in august 2017, in schimbul incredibilei sume de 130 de milioane de euro.

Campion mondial cu Franta in 2018, Dembele nu a avut impactul asteptat la Barcelona si catalanii au fost dispusi sa il vanda in vara trecuta. Dembele mai are contract cu Barcelona pana in 2022, iar ESPN scrie ca sefii clubului au luat o decizie de ultim moment.

Acestia l-au chemat pe francez la masa negocierilor pentru prelungirea contractului.

Interesul lui Manchester United, dar si evolutiile bune ale lui Dembele din ultimele meciuri au determinat conducerea clubului catalan sa ii propuna francezului o noua intelegere.

Vara viitoare ar fi ultima fereastra de transferuri in care Dembele ar putea fi vandut pentru o suma considerabila, iar daca acest lucru nu s-ar realiza, Barcelona s-ar trezi cu o gaura imensa in buget.

Jurnalistii de la ESPN precizeaza si faptul ca Dembele i-a castigat increderea lui Ronald Koeman, reusind sa isi faca loc treptat in primul 11 al antrenorului olandez.

Patru goluri si doua pase decisive a reusit Dembele in ultimele 11 meciuri jucate pentru Barcelona.

