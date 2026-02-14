Walter Zenga a văzut ce se întâmplă la Inter și i-a făcut o propunere lui Cristi Chivu

Serie A
Walter Zenga (65 de ani), fostul mare portar al lui Inter Milano, a vorbit despre actualul goalkeeper al "nerazzurrilor", Yann Sommer (37 de ani).

Walter Zengacristi chivuYann SommerInter MilanoGuglielmo Vicario
Zenga, care a strâns aproape 500 de meciuri în tricoul lui Inter, se arată încântat de prestațiile experimentatului Yann Sommer, chiar dacă elvețianul a fost ținta mai multor critici în acest sezon pentru modul nesigur în care a gestionat numeroase secvențe.

Walter Zenga îl apără pe Yann Sommer, criticat în acest sezon la Inter

Sommer își încheie contractul cu Inter în vară, iar pentru moment este neclar dacă elvețianul va semna prelungirea. Walter Zenga este însă de părere că goalkeeper-ul ar trebui să fie în continuare principala variantă dintre buturi a lui Cristi Chivu.

"Yann Sommer este un jucător de calitate, vă garantez. Are experiență, iar stăpânirea de sine este cea mai importantă calitate a sa. Nimic nu îl sperie", a spus Walter Zenga, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport.

Cei trei portari propuși de Zenga la Inter, după plecarea lui Sommer

Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo a venit însă și cu propuneri de portari pentru momentul în care Yann Sommer se va despărți de Inter.

"Aș vedea un portar italian. Guglielmo Vicario și Marco Carnesecchi ar fi primii la care mă gândesc, iar ulterior ar mai fi Elia Caprile", a mai spus Zenga.

Guglielmo Vicario (29 de ani) apără la Tottenham din 2023, după ce a fost cumpărat de la Empoli pentru 18,5 milioane de euro. Italianul, de obicei rezerva lui Gianluigi Donnarumma la echipa națională, are contract până în 2028 și este principala variantă de goalkeeper a londonezilor, care traversează un sezon foarte slab în Premier League.

Marco Carnesecchi (25 de ani) apără la Atalanta și este titular incontestabil în Serie A. A primit mai multe convocări la naționala de seniori a Italiei, însă nu a debutat încă.

Elia Caprile (24 de ani) este portarul lui Cagliari, achiziționat definitiv în vară de la Napoli, pentru aproximativ 8 milioane de euro.

