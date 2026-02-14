Walter Zenga a văzut ce se întâmplă la Inter și i-a făcut o propunere lui Cristi Chivu

Zenga, care a strâns aproape 500 de meciuri în tricoul lui Inter, se arată încântat de prestațiile experimentatului Yann Sommer, chiar dacă elvețianul a fost ținta mai multor critici în acest sezon pentru modul nesigur în care a gestionat numeroase secvențe.

Walter Zenga îl apără pe Yann Sommer, criticat în acest sezon la Inter

Sommer își încheie contractul cu Inter în vară, iar pentru moment este neclar dacă elvețianul va semna prelungirea. Walter Zenga este însă de părere că goalkeeper-ul ar trebui să fie în continuare principala variantă dintre buturi a lui Cristi Chivu.

"Yann Sommer este un jucător de calitate, vă garantez. Are experiență, iar stăpânirea de sine este cea mai importantă calitate a sa. Nimic nu îl sperie", a spus Walter Zenga, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport.