Woltemade va fi vândut pentru a face loc unui atacant mai mobil

"The Magpies" vrea să valorifice vânzarea lui Nick Woltemade, în perioada de mercato din vara viitoare, pentru a achiziționa un atacant mai mobil. Pe lista clubului Nord-Estul Angliei aflându-se Liam Delap (Chelsea), Ivan Toney (Al Ahli), Mason Greenwood (Ol. Marseille), Marcos Leonardo (Al Hilal), Nicolo Tresoldi (Club Brugge), Etta Eyong (Levante), Evan Ferguson (Brigton) și Dusan Vlahovic (Juventus).

Mutarea este suprinzătoare, în condițiile în care vârful german a fost cumpărat în august 2025, este respectat de fanii echipei și în actuala stagiune a bifat 37 de prezențe, 9 goluri și două pase decisive. Printre echipele interesate de "Big Nick" se află Arsenal, Chelsea, Bayern Munchen și mai multe cluburi din Arabia Saudită.

Woltemade este cotat la 70 de milioane de euro

Nick Woltemade (23 de ani / 198cm) este născut la Bremen și s-a format la juniorii cluburilor TS Woltmershausen și Werder Bremen. La nivel de seniori a evoluat pentru Werder Bremen (2020-2023), SV Elversberg (2022-2023), VfB Stuttgart (2024-2025) și Newcastle United (2025-prezent).

Are 8 meciuri și 4 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, iar în palmaresul său se găsesc DFB-Pokal (2024-2025), o finală de UEFA European U21 Championship (2023), titlurile individuale de golgheter al DFB-Pokal (2024-2025) și VDV Bundesliga Newcomer of the Season (2024-2025) și includerea în Kicker Bundesliga Team of the Season (2024-2025) și UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2025).

Poate juca pe psoturile de atacant central și atacant secund și este cotat la 70 de milioane de euro, după ce Newcastle a plătit 75 de milioane de euro pentru transferul său, în august 2025.

