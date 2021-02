Liverpool, aproape de un transfer surprizator! Klopp vrea un fundas de la ultima clasata din Germania

"Cormoranii" negociaza pentru aducerea unui fundas central de la echipa cu cea mai slaba aparare din Bundesliga.

Cu Virgil van Dijk, Joe Gomez si Joel Matip accidentati si cu transferul croatului Duje Caleta-Car (24 ani) de la Olympique Marseille intrat in impas, Jurgen Klopp doreste sa il transfere rapid pe turcul Ozan Kabak (20 ani) de la Schalke 04. Acesta este international turc, a mai jucat pentru Galatasaray si VfB Stuttgart si este titular in apararea lui Schalke. Insa, mutarea este suprinzatoare, in conditiile in care "Die Knappen" au un sezon de cosmar, fiind "lanterna rosie" in Bundesliga, dupa 19 etape in care au acumulat doar 8 puncte si au primit 49 de goluri, avand cea mai slaba aparare a campionatului.

Kabak a strans 14 meciuri ca titular in acest sezon, are 188cm inaltime, mai poate evolua pe postul de mijlocas central defensiv si este cotat la 25 de milioane de euro. Liverpool are termen pana astazi, la ora 17.00, cand este finalul perioadei de mercato, ca sa realizeze transferul si a propus un imprumut pana la finalul sezonului pentru suma 2 milioane de euro, pentru ca apoi sa plateasca inca 18 milioane de euro pentru transferul definitiv. Schalke traverseaza o perioada dificila din punct de vedere financiar si va fi greu sa il pastreze pe fotbalist, caruia i sa promis un salariu de 4.5 milioane de euro pe sezon la Liverpool. Pe postul de fundas central, campioana Angliei se mai poate baza pe tinerii Rhys Williams, Nathaniel Phillips si Sepp van der Berg si pe improvizatiile Jordan Henderson si Fabinho.