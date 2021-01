Stirea care face inconjurul lumii! Lucescu ar fi luat GRATIS un jucator vandut cu 50 de milioane, care a refuzat-o pe Liverpool!

Nebunie la Riad! Razvan Lucescu poate pune mana pe unul dintre atacantii care nu cu mult timp in urma era printre cei mai doriti din Europa!

Un cont de twitter specializat in transferuri a declansat totul! Fanii lui Al Hilal asteapta acum cu disperare confirmari, iar sursele de presa din Arabia Saudita au preluat stirea, anuntand-o ca pe o lovitura imensa data de campioana lui Razvan Lucescu!

Alex Teixeira ar fi semnat din postura de jucator liber! Cumparat in februarie 2016 de la Sahtior pentru nu mai putin de 50 de milioane de euro, Teixeira a refuzat-o atunci pe Liverpool, care nu a vrut sa mai liciteze cu chinezii si s-a oprit la 40 de milioane.



BREAKING????: Alex Teixeira has just signed 2-year deal with Al Hilal tonight. He was free agent.

He will gain €13M for 2 years. #الهلال أليكس تيكسيرا pic.twitter.com/se8Hp9ME1v — Sqenf Foot (@SqenfFoot) January 2, 2021

Conform paginii de Twitter 'Squenf Foot", care apartine unui jurnalist francez, Alex Teixeira ar urma sa castige 13 milioane in cei doi ani de contract cu Hilal. Surse de presa din Brazilia anuntau zilele trecute ca Teixeira e dorit si de rivala lui Al Hilal, Al Nassr. Aceasta i-ar fi propus 20 de milioane in 3 ani de contract, precum si un bonus la semnatura in valoare de 5 milioane de euro.



Inainte ca salariile din Superliga chineza sa fie plafonate la 3 milioane de euro pe an, Teixeira lua nu mai putin de 14 pe sezon la echipa condusa acum de Cosmin Olaroiu, proaspata campioana a Chinei Jiangsu Suning! Jiangsu a incercat sa-l pastreze pe Teixeira, propunandu-i 3 milioane salariu si o 'sponsorizare' din partea unei companii auto care sa-l fi apropiat de veniturile din trecut. Ar fi existat chiar discutii pentru ca Teixeira sa ceara cetatenia chineza si sa reprezinte nationala asiatica, dar pentru asta ar fi vrut sa fie platit si sa ajunga la exact acelasi salariu in ultimii 4 ani, conditie considerata inacceptabila de chinezi.



Alex Teixeira (30 de ani) a marcat 72 de goluri in 150 de meciuri disputate pentru Suning in toate competitiile. Teixeira a fost adus de chinezi in perioada in care antrenor al echipei era Dan Petrescu si a sfarsit prin a lucra cu Olaroiu. 'Creat' de Mircea Lucescu la Sahtior, Teixeira e aproape sa lucreze acum cu fiul acestuia, Razvan, la castigatoarea Ligii Campionilor Asiei.