A venit CUTREMURUL pe Anfield dupa 3 ani si 9 luni! Liverpool, INVINSA de Burnley pe teren propriu! Soc pentru Klopp

Liverpool si Burnley s-au intalnit in etapa cu numarul optsprezece din Premier League.

Campioana Angliei a pierdut inca un meci in acest sezon, dupa deplasarea cu Southampton, 1-0. Liverpool a primit-o pe Burnley pe Anfield si a pierdut dupa un gol inscris de Barnes, din penalty, in minutul 83!

Infrangerea suferita incheie seria fabuloasa a 'cormoranilor', care erau neinvinsi pe teren propriu, in Premier League, de 3 ani si 9 luni, mai exact, Liverpool nu mai pierduse de 68 de meciuri pe teren propriu.

In acest sezon, Liverpool a mai pierdut pe Anfield cu Atalanta, in grupele Champions League, dar si cu Arsenal, in optimile de finala ale Cupei Ligii Angliei.

Dupa infrangerea suferita, Liverpool se afla pe locul 4 in clasament, cu 34 de puncte in 19 meicuri, insa poate fi depasita de Tottenham si Everton.