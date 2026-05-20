Cine altcineva? Unai Emery câștigă al cincilea trofeu Europa League și intră definitiv în istoria fotbalului

Unai Emery continuă să își consolideze statutul de „specialistul Europa League”, după ce a cucerit al cincilea trofeu din carieră în UEFA Europa League.

Tehnicianul spaniol a scris din nou istorie pe banca lui Aston Villa, într-o finală câștigată cu 3-0 în fața lui SC Freiburg.

Aston Villa a decis meciul încă din prima repriză. Youri Tielemans a deschis scorul în minutul 41, cu un voleu spectaculos, iar bucuria englezilor a continuat în prelungiri, când Buendia a dus scorul la 2-0 (45+3). Cireașa pe tort a fost pusă de Morgan Rogers în minutul 59.

Unai Emery, regele Europa League

Succesul de la Aston Villa îi aduce lui Emery al cincilea trofeu Europa League, după performanțele legendare reușite cu Sevilla FC (2014, 2015, 2016) și triumful din 2021 cu Villarreal CF.