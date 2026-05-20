Cine altcineva? Unai Emery câștigă al cincilea trofeu Europa League și intră definitiv în istoria fotbalului

Unai Emery continuă să își consolideze statutul de „specialistul Europa League”, după ce a cucerit al cincilea trofeu din carieră în UEFA Europa League.
Tehnicianul spaniol a scris din nou istorie pe banca lui Aston Villa, într-o finală câștigată cu 3-0 în fața lui SC Freiburg.
Aston Villa a decis meciul încă din prima repriză. Youri Tielemans a deschis scorul în minutul 41, cu un voleu spectaculos, iar bucuria englezilor a continuat în prelungiri, când Buendia a dus scorul la 2-0 (45+3). Cireașa pe tort a fost pusă de Morgan Rogers în minutul 59.
Unai Emery, regele Europa League
Succesul de la Aston Villa îi aduce lui Emery al cincilea trofeu Europa League, după performanțele legendare reușite cu Sevilla FC (2014, 2015, 2016) și triumful din 2021 cu Villarreal CF.
De notat că Emery a pierdut o singură finală de Europa League, cea din 2019, cu Arsenal, scor final 1-4 împotriva celor de la Chelsea.
Spaniolul este acum antrenorul cu cele mai multe trofee Europa League din istoria modernă a competiției și unul dintre cei mai constanți tehnicieni în cupele europene.
Emery a ajuns la șase finale europene ca antrenor, mai multe decât orice alt tehnician începând din anul 2010. În comparație, nume uriașe precum Jurgen Klopp (5), Diego Simeone (4), Pep Guardiola (3), Carlo Ancelotti (3), Jose Mourinho (3), Zinedine Zidane (3) sau Luis Enrique (3) au mai puține finale disputate în aceeași perioadă.
În plus, doar legendarul Giovanni Trapattoni a reușit mai multe finale europene în întreaga istorie a cupelor continentale, cu șapte apariții în ultimul act, ceea ce îl plasează, cel puțin momentan, pe Emery pe locul secund, informează OPTA.