Ajuns în Giulești de la Cadiz, în perioada în care clubul trecea prin schimbări de conducere și tensiuni financiare, Luciano Vella a prins doar șase meciuri în România, cinci în campionat și unul în Cupa UEFA. Experiența, spune el acum, a fost una complicată și marcată de probleme contractuale.

„România era groaznică”. Declarații controversate

În cadrul interviului, fostul apărător a descris România într-un limbaj extrem de dur. Vella a criticat atât mediul din fotbal, cât și viața din București.

„România este o țară complicată. Sunt toți țigani, șmecheri. Bucureștiul era mai ok, dar în rest era groaznic”, a spus Vella, care a legat problemele de la Rapid de conflictul dintre acționarii de atunci ai clubului.

Argentinianul a povestit că neînțelegerile dintre finanțatori au dus la blocarea salariilor și la plecarea mai multor jucători străini. În cele din urmă, a ajuns să își rezilieze contractul prin FIFA.

Vella a susținut că proiectul inițial părea promițător, dar s-a destrămat rapid din cauza conflictelor interne. Situația financiară s-a deteriorat, iar jucătorii nu și-au mai primit salariile.

„Iranianul (n.r. Fathi Taher, iordanian de origine palestiniană) a adus jucători de peste tot. În afară de mine, erau din Nigeria, Bosnia… Jucători de națională.

„N-am mai primit salariile”

Sincer, aveam o superechipă. Spunea: «Vella costă un milion», dar îi cereau un milion și jumătate. Așa făcuse cu toți jucătorii. Făcuse 14 transferuri și președintele român (n.r. George Copos) îi furase vreo 8-9 milioane de dolari. Iranianul s-a enervat și a plecat. Și n-a mai plătit pe nimeni. N-am mai primit salariile. Atunci am trimis scrisoare la FIFA și am devenit liber de contract.

România era groaznică. Bucureștiul, evident, fiind capitală, era mai OK, dar când mergeam prin împrejurimi era teribil. România era foarte urâtă, groaznică! Era în dezvoltare, nu mint. Cred că acum Bucureștiul e mult mai frumos decât atunci când am fost eu acolo. Și, na, nu ne mai plăteau, a trebuit să plec. Țin minte că după primele meciuri am zis: «Ce urât e Bucureștiul, dar pentru banii ăștia trăiesc aici». Când era iranianul, era perfect. Semnasem pe trei ani și ziceam: «Rezist trei ani aici și mă îmbogățesc». Dar după trei-patru luni iranianul a plecat și n-am mai primit nimic.

Nu vorbeam română, nu înțelegeam nimic. Vorbeam foarte prost engleza. Română deloc. Dar dacă știai engleză, te descurcai bine. Și româncele erau toate bune. Eram fotbalist acolo, trebuia să am și eu ceva succes, nu?

Odată, am ieșit în oraș cu un nigerian cu care stăteam în cantonament. N-am schimbat niciodată o vorbă cu el și nu știu cum ne-am înțeles să ieșim. Am mers în club și simțeam că ne înțelegem bine. N-a fost prea multă conversație în seara aia, mai mult dans. Nici acum nu știu ce făceam eu acolo”, a povestit Vella.