Nu se pricepe doar la fotbal! Jurgen Klopp le-a facut un cadou MUZICAL de Craciun fanilor lui Liverpool! Cu ce hit i-a incantat

Jurgen Klopp s-a lasat cuprins de febra sarbatorilor de Craciun.

Antrenorul campioanei Angliei le-a facut un cadou muzical fanilor lui Liverpool, prin intermediul unui video postat pe contul de Twitter al echipei. Neamtul a povestit si cateva amintiri din copilarie.

Cel mai bun antrenor din lume in 2020 a interpretat cateva versuri din hitul "Last Christmas" al trupei Wham, iar apoi a vorbit despre ce se intampla de Craciun in familia sa, atunci cand era copil.

"Traditiile din Germania difera fata de cele din Anglia. La noi, copiii primeau cadouri in seara de 24 decembrie. Iar in familia mea era obiceiul ca toti copiii sa cante la un instrument inainte.

Sora mea cea mare canta la acordeon, cea mai mica la flaut, iar eu intai la xilofon, apoi la orga! Ma descurcam doar la cantece de Craciun, am amintiri foarte frumoase din copilarie", a declarat Jurgen Klopp.

❤️ A special Christmas day message from Jürgen Klopp... YNWA ✊ pic.twitter.com/9f2jZUQwqA — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2020