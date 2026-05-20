Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători! La Liga
Amir Kiarash
La formația madrileană va urma o vară fierbinte, la propriu și la figurat, după încă un sezon fără trofeu.

Real Madrid încheie sezonul în genunchi, văzând cum marile rivale de pe continent desfac șampania, după victorii în diferite competiții. Mbappe și colegii săi au fost însă „corigenți“ din punct de vedere fotbalistic. Încă o dată!

În acest peisaj dezolant, la Real se anunță schimbări masive. Readucerea lui Jose Mourinho (63 de ani), la 13 ani după ce și-a încheiat precedentul mandat la formația madrileană, fix asta demonstrează. Și „The Special One“ va tăia în carne vie, în stilul său caracteristic!

Urmează vara marilor schimbări la Real Madrid

  • Camavinga
Presa spaniolă anunță: „9 jucători vor părăsi Realul, în vară“

Președintele Florentino Perez chiar a mizat pe faptul că Mourinho „n-are mamă, n-are tată“, când trebuie să ia decizii în privința unor jucători care au dezamăgit. De aici, și dezvăluirea publicației „As“: tehnicianul portughez l-ar fi informat deja pe Florentino Perez că va renunța la 9 jucători. În vizorul său sunt fotbaliștii care au fost lipsiți de determinare, de combativitate, în acest sezon.

Iar jurnaliștii de la „As“ au aflat cine e pe „lista neagră“ a lui Mourinho:

*Mastantuono

*Gonzalo Garcia

*Fran Garcia

*Eduardo Camavinga

*Brahim Diaz

*Thiago Pitarch

*Raul Asencio

La cei 7 de mai sus, se adaugă cuplul Endrick (19 ani) - Nico Paz (21 de ani). Cei doi vor reveni, la Real, după ce au fost împrumutați la Lyon, respectiv Como. Dar Mourinho nu-i va reține în lot, pentru că nu se încadrează în planurile sale de viitor.

Potrivit jurnaliștilor de la „As“, e posibil ca lista disponibilizărilor să se lungească, în următoarele zile, mai ales că Mourinho are în vizor nume sonore pentru întărirea Realului, după cum Sport.ro a arătat aici.

