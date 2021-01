Viseaza frumos sa ajunga la Barcelona! Un campion de la Liverpool a refuzat oferta lui Klopp pentru ca este asteptat pe Camp Nou

Unul dintre jucatorii lui Jurgen Klopp a refuzat prima oferta pentru prelungirea contractului.

Georginio Wijnaldum mai are contract cu Liverpool doar pana la finalul acestui sezon, iar englezii au inceput negocierile cu fotbalistul pe care vor sa-l pastreze in echipa.

Se pare, insa, ca mijlocasul nu mai vrea sa ramana in Premier League. Potrivit Mundo Deportivo, Wijnaldum este cu gandul la Barcelona, unde este asteptat de antrenorul Ronald Koeman, si ar fi refuzat prima oferta pe care i-au facut oficialii lui Liverpool pentru prelungirea contractului.

Olandezul de pe banca tehnica a Barcelonei a vrut sa-l transfere pe fotbalistul in varsta de 30 de ani inca din vara, insa britanicii nu i-au dat atunci drumul, nefiind de acord cu suma propusa de catalani. In vara acestui an, Wijnaldum ar putea ajunge pe Camp Nou din postura de jucator liber de contract.

Ramane de vazut daca Ronald Koeman va mai ramane antrenor al Barcelonei dupa alegerile prezidentiale programate la finalul acestei luni sau daca antrenorul care ii va lua locul olandezului il va mai dori pe mijlocas in echipa blaugrana.