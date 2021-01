Cantaretul care a interpretat imnul lui Liverpool a decedat. Ce mesaj a transmis clubul pentru cel care a cutremurat Anfield Road

"You'll Never Walk Alone" este considerat unul dintre cele mai frumoase imnuri dedicate unui club de fotbal.

Gerard Marsden, solistul formatiei britanice "Gerry and the Pacemakers" si cel care canta melodia "You'll Never Walk Alone", a decedat la varsta de 78 de ani. Nascut in cartierul Toxteth din Liverpool, acesta a fost unul dintre membrii fondatori ai formatiei "Gerry and the Pacemakers", in 1959, care au scos de-a lungul timpului numeroase hit-uri, precum "How Do You Do It?", "I Like It", "It's Gonna Be Alright", "I'm the One", "Don't Let the Sun Catch You Crying" si "Ferry Cross the Mersey". Dupa destramarea trupei, in 1966, Marsden a facut cariera in televiziune, unde a participat la emisiuni si a jucat in seriale tv, dar a continuat si o cariera muzicala solo. El a decedat pe 3 ianuarie 2021, la Arrowe Park Hospital din Merseyside, din cauza problemelor cardiace cronice si a unei infectii la sange.

Melodia "You'll Never Walk Alone" a devenit imnul echipei FC Liverpool, incepand cu 1963, fiind popularizata de legenarul manager Bill Shankly, care a introdus-o jucatorilor si fanilor. Intepretarea sa pe Anfield, inaintea meciurilor in ultimii aproape 60 de ani, este considerat unul dintre cele mai impresionante momente din fotbalul mondial. Alte cluburi ai caror fani au preluat cantecul sunt Celtic Glasgow, Borussia Dortmund, Twente Enschede, Feyenoord, SC Cambuur, FSV Mainz 05, TSV 1860 Munich, Club Brugge, Mechelen, FC Tokyo, CD Lugo, PAOK Tesalonic sau FC Bali United. De asemenea, cantecul a fost folosit la numeroase alte evenimnete sportive, dar si pentru a multimi cadrelor medicale pentru sacrificiul lor in timpul pandemiei de coronavirus din 2020.

"Este o mare tristete sa auzim despre decesul lui Gerry Marsden. Vocea sa ne-a insotit in cele mai mari nopti din istoria clubului. Imnul sau a legat jucatori, angajati ai clubului si fani din intreaga lume, ajutand la crearea a ceva cu adevarat special. Cuvintele lui Gerry vor trai pentru totdeauna alaturi de noi. Nu vei merge singur niciodata", a transmis FC Liverpool pe conturile sale de socializare.