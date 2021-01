Au bagat COPIII cu Liverpool! Jucatorii de la Villa, adusi de PARINTI la stadion, au bagat-o in modul PANICA pe super campioana Angliei! Klopp a TREMURAT la pauza

Aston Villa a confirmat 10 cazuri de COVID in ziua meciului cu Liverpool din Cupa Angliei.

Niciun fotbalist de la prima echipa n-a putut sa joace, astfel ca echipa a fost alcatuita exclusiv din jucatori de la U23 si U18!

Chiar si asa, Liverpool n-a avut viata usoara pentru calificarea in turul 4! La pauza, a fost 1-1! Mane a deschis scorul dupa numai 4 minute, insa pustiul de 17 ani Louie Barry a facut 1-1 inainte de pauza!

Cu majoritatea supervedetelor sale in teren, Liverpool a facut liniste in doar 5 minute din repriza secunda. A marcat de 3 ori intre minutele 60 si 65. Wijnaldum, Mane si Salah au dus-o pe Liverpool la 4-1 in fata unei echipe cu o medie de varsta de 18 ani si 294 de zile!



Villa 1-4 Liverpool