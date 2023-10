Andreas ”Andi” Ivan, mijlocaș ofensiv în vârstă de 28 de ani din Pitești, a debutat în luna ianuarie în Bundesliga la Schalke 04, dar la scurt timp s-a accidentat și, după o lungă perioadă de refacere, a revenit pe gazon în această săptămână.

Ivan a jucat în Regionalliga West, pentru satelitul lui Schalke, intrând în minutul 79 în 2-2 în deplasare cu Paderborn II.

Chiar dacă a evoluat puțin, s-a făcut remarcat printr-o acțiune în prelungirile meciului, când centrarea sa nu a fost fructificată de coechipierul Krasniqi.

”E fericire pură acum să joc din nou, toată perioada asta eu am stat oricum alături de echipă”

”Să stau iar cu băieții pe teren este ceva minunat, e fericire pură acum să joc din nou, după o perioadă de recuperare foarte lungă și extrem de grea, de obositoare atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic.

Nu m-am așteptat să dureze atât de mult pauza asta, a fost foarte enervant, partea bună este că am citit multe cărți pentru că am avut timp.

Doctorii care m-au văzut au avut teorii peste teorii, niciodată nu am pățit așa ceva, totul a pornit de la o inflamație cauzată de prea mult efort.

Acum trebuie să o iau pas cu pas, deocamdată am jucat ultimele minute, pentru că aveam doar o săptămână de antrenament cu toată echipa.

Dar cu ajutorul preparatorului fizic și al fizioterapeutului, mă aștept să fiu capabil în curând să duc și un meci întreg.

Ce vreau să zic este că toată perioada asta eu am stat oricum alături de echipă, am fost la stadion etapă de etapă și, chiar dacă nu puteam să joc, am fost în cantonament cu băieții, ne-am sprijinit și motivat unii pe alții.

Nu îi doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar eu nu mă las pentru că știu că mai am multe de arătat!”, a declarat Andi pentru Sport.ro.

Cum s-a descurcat Andreas Ivan la debutul în Bundesliga

Andreas Ivan, care are selecții la naționala Under 19 a Germaniei și la naționalele Under 17 și Under 21 ale României, a avut o apariție curajoasă la debutul în Bundesliga de la începutul anului, chiar dacă atunci Schalke a pierdut cu 1-6 în fața lui RB Leipzig.

Ivan, intrat în minutul 46, a avut o acuratețe a paselor de 90%, a atras atenția mai întâi printr-un dribling spectaculos, apoi printr-o lovitură liberă executată prin surprindere puțin peste poartă, iar spre final printr-o acțiune de atac pe care a inițiat-o la ratarea coechipierului Frey.

”Tiparul fotbalistului de stradă, care are abilități puternice de dribling, Ivan a fost promovat de antrenorul principal Thomas Reis la prima echipă și poate să se numească un jucător de Bundesliga”, a scris la acel moment publicația Stuttgarter Nachrichten.

A jucat la VfB Stuttgart, Karlsruher SC sau New York Red Bulls

În mod normal jucător ofensiv, extremă stânga cu predilecție, Andi a fost folosit la prima echipă a lui Schalke ca mijlocaș central, atât în partidele de pregătire, cât și la meciul de debut în Bundesliga.

Fost junior la VfB Stuttgart, unde a fost coechipier cu internaționalii germani Joshua Kimmich și Serge Gnabry, și Karlsruher SC, fotbalistul născut în Pitești a evoluat până acum pentru Stuttgarter Kickers, Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Waldhof Mannheim, New York Red Bulls, VfR Aalen, SG Sonnenhof Grossaspach și Rot Weiss Ahlen.

Pentru New York Red Bulls, Ivan a jucat și a marcat în Major League Soccer și CONCACAF Champions League.