BREAKING NEWS: Dezvaluiri INCREDIBILE despre jucatorul pe care FCSB voia milioane: "Au trimis poze cu femei goale care urmau sa ajunga in paturile lor!" Prin ce a trecut stelistul dorit de Liverpool

A ajuns la nationala si spera la un transfer tare in strainatate, desi cariera lui o luase la vale dupa perioada FCSB!

Valentin Cojocaru a fost convocat de Radoi la ultima actiune a nationalei de anul trecut. Goalkeeperul Viitorului a ratat, insa, meciurile din noiembrie din cauza unei accidentari. Titularul din poarta echipei lui Hagi spera sa aiba evolutii la fel de bune pentru club pentru a-l convinge pe selectioner sa conteze din nou pe el in startul preliminariilor Mondialului.

Cojocaru (25 de ani) a devenit din nou in nume important pentru fotbalul din Romania. Crescut la FCSB, portarul a fost aproape de un transfer pe Anfield inainte sa implineasca 18 ani. Liverpool a vrut sa-l cumpere dupa un stagiu de pregatire in Anglia, insa Becali a refuzat sa-i dea drumul. Cojocaru a petrecut 6 ani la echipa mare a FCSB, de care s-a despartit in 2017.



Portarul a trecut pe la Crotone, Frosinone sau Apollon Limassol, inainte sa fie transferat de Viitorul, in 2018.

Intr-un interviu acordat Playsport, tatal lui Valentin, fostul arbitru Ispas Cojocaru, face dezvaluiri incredibile din perioada petrecuta de fiul sau in Italia. Fara a da nume, Cojocaru Sr. sustine ca antrenorilor pe care fotbalistul i-a avut in Italia li se promiteau favoruri sexuale pentru a nu-l juca pe Cojocaru.

"Dupa varsta de 19 ani, a fost impiedicat sa progreseze. In mod intentionat, cu rea-credinta. In fotbal, sunt multe interese, iar Valentin a ales sa mearga inainte de unul singur. Din cauza asta a avut mult de patimit. Din acel moment, patronul a primit doar informatii eronate despre el. La TV, vesnicele trompete de serviciu spuneau ca 'iar a gresit Cojocaru'. El nici nu juca!

Cand s-a intors din Italia, un fost mare portar spunea ca e terminat. Uite ca n-a fost chiar asa. Stiu multe lucruri, incerc sa ma abtin. Au trimis poze indecente cu femei goale care urmau sa ajunga in paturile lor daca nu il bagau sa joace. Pentru un parinte e foarte greu de suportat, noi ne-am consumat enorm, chiar mai mult ca el", a spus Ispas Cojocaru pentru sursa citata.

Valentin Cojocaru a jucat cel mai important meci in poarta FCSB in 2016, cand a fost titular la Manchester, in returul cu City din playoff-ul Champions League. FCSB a pierdut cu 1-0, dupa golul lui Delph din repriza secunda. In tur, FCSB cedase acasa cu 5-0! Imprumutat in Italia, mai intai la Crotone, apoi la Frosinone, Cojocaru a fost lasat sa plece liber in 2017.