EXPLOZIE in Cupa Angliei: United a batut-o pe Liverpool dupa un meci FANTASTIC, terminat 3-2! VIDEO: Fernandes, gol superb pe final!

Manchester United merge in turul 5 din Cupa Angliei, unde va da peste West Ham United.

Manchester United - Liverpool a fost de departe cel mai tare meci al rundei in Cupa! Cea mai asteptata partida a weekendului n-a dezamagit, asa cum se intamplase cand cele doua rivale s-au intalnit in campionat, pe 17 ianuarie. Atunci, pe Anfield, Liverpool si United au luat acasa cate un punct dupa un 0-0 plictisitor. Povestea meciului a fost cu totul diferita in FA Cup.



Salah a deschis scorul dupa 16 minute, dar United a intors meciul si a punctat prin Greenwood (26) si Rashford (48). Tot Salah a egalat in minutul 58, pentru ca Bruno Fernandes, din lovitura libera, sa faca 3-2 cu 12 minute inainte de finalul timpului regulamentar.

Liverpool are o singura victorie in ultimele 7 jocuri si lucrurile nu arata deloc bine pentru Klopp inaintea lunilor decisive pentru titlu si Champions League. United, in schimb, n-a mai pierdut in campionat de pe 1 noiembrie (0-1 cu Arsenal) si viseaza la primul campionat castigat dupa 8 ani! Conduce in Premier League dupa 19 etape, cu 40 de puncte, doua peste City, care are si un meci mai putin disputat.



