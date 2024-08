Despre despărțirea dintre starul egiptean și gruparea de pe Anfield s-a scris de mai multe ori în ultimul an, mai ales că Salah a fost ademenit cu oferte tentante în zona Golfului.

În cele din urmă, Mohamed Salah va pleca de pe Anfield, acolo unde evoluează din 2017. Acesta a intrat în ultimul an de contract și, momentan, nu au apărut în spațiul public zvonuri legate de intenția lui Liverpool de a-i oferi o nouă înțelegere.

Astfel, Mohamed Salah se va despărți de Liverpool la finalul acestui sezon, când înțelegerea dintre cele două părți va expira, scrie jurnalistul Ian Doyle de la Liverpool Echo.

???? Mo Salah is set to LEAVE Liverpool on a free transfer at the end of the season, as things stand.

(Source: @IanDoyleSport) pic.twitter.com/s1lMKBEhdU