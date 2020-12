Klopp a dat un raspuns transant despre viitorul lui Salah! "O parasesti pe Liverpool doar pentru vreme!" Declaratii de ULTIM moment ale antrenorului german

Salah a oferit o serie de declaratii interesante dupa partida din Champions League contra lui Midtjylland.

Atacantul egiptean nu a exclus o mutare in Spania la Barcelona sau Real Madrid, atunci cand a fost intrebat acest lucru. Salah si-a exprimat dezamagirea dupa partida din grupele Champions League din Danemarca. Egipteanul si-ar fi dorit sa fie capitan la aceasta partida, avand in vedere ca a devenit cel mai bun marcator al lui Liverpool in prima competitie europeana.

Klopp a declarat intr-un interviu de curand ca nu vede nicio problema in cazul lui Salah si ca nu ar intelege o eventuala mutare a acestuia, deoarece Liverpool este unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

"Singurul motiv pentru care sa o parasesti in acest moment pe Liverpool este vremea. Ce alt motiv ar putea fi? Este unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Noi platim bani buni, poate nu vei mai multi din lume, dar platim foarte multi.

Nu poti forta un om sa ramana, dar asta este. Nici nu am facut-o niciodata, este vorba doar despre momemnt. Daca un jucator vrea sa plece, noi vom aduce schimbari si jucatori. Nu putem sa oprim pe cineva care vrea sa plece, doar ca nu as intelege de ce ar face asta.

Cand Salah a raspuns la intrebare, aceste cluburi pe care le-a numit ar putea fi interesate si nu a exclus acest lucru. Singurul lucru pe care l-a spus a fost ca va vedea ce se va intampla in viitor, dar problema este in mainile clubului. E foarte ok sa vorbesti despre viitor, Salah este un jucator foarte important, dar pentru mine aceasta poveste nu este", a declarat Jurgen Klopp, citat de catre The Guardian.