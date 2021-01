BREAKING NEWS: Coman i-a fost propus lui Liverpool: "E perfect daca pleaca Salah". Afacerea colosala pe care o pun la cale Barca si Real

Mohamed Salah (28 ani) ar putea pleca de la Liverpool din sezonul urmator!

Zvonurile unei posibile plecari a lui Salah de la Liverpool sunt tot mai accentuate dupa ultimele evenimente, dar si dupa cele mai recente declaratii ale jucatorului. Egipteanul s-a aratat dezamagit de decizia lui Jurgen Klopp de a nu-l numi capitan pentru meciul cu Midtylland, iar antrenorul i-a replicat lasandu-l pe banca de rezerve in meciul urmator.

Salah a vorbit in presa din Spania despre dezamagirea traita in momentul in care Klopp l-a facut pe Alexander-Arnold capitan si a dezvaluit ca i-ar placea sa joace in La Liga, la Real Madrid sau Barcelona.

Astfel, din cauza tensiunilor de la club, discutiile de prelungire a intelegerii cu Liverpool au intrat in impas, iar 'cormoranii' ar fi nevoiti sa ii caute un inlocuitor.

Fostul star al lui Liverpool si Bayern Munchen, Dietmar Hamann a vorbit despre jucatorul care ar putea sa il inlocuiasca pe Salah. Hamann il vede pe Kingsley Coman inlocuitorul perfect pentru extrema dreapta a lui Liverpool, dupa cum a dezvaluit chiar el intr-un interviu pentru Stadium Astro.

"Doua dintre cele mai bune extreme din lume sunt Gnabry, care a jucat pentru Arsenal si Kingsley Coman. Nu stiu daca ar vrea sa plece de la Bayern Munchen, insa nu se stie.

Nu stiu daca e un semn interviul lui Salah in presa din Spania. Daca vrea sa plece, Barcelona si Madrid ar fi interesate. Daca un jucator vrea sa plece, trebuie sa il lasi. Daca asta vrea el, cel mai probabil va pleca in vara.

Cea mai buna extrema la ora actuala este Kingsley Coman. A avut probleme cu accidentarile cand a ajuns la Munchen, insa si-a revenit si a inscris in finala Champions League. El este jucatorul care il poate inlocui pe Salah! Bayern nu vrea sa il piarda, insa daca Salah vrea sa plece, Liverpool va trebui sa ii gaseasca rapid inlocuitor", a spus Hamann citat de The Sun.

In cazul in care Salah decide sa plece de pe Anfield si se transfera in La Liga, egipteanul ar putea fi urmatoarea mare afacere dintre Liverpool si Spania dupa Michael Owen, Steve McManaman, Luis Suarez sau Philippe Coutinho.

Mohamed Salah a inscris 110 goluri in 175 de aparitii in tricoul lui Liverpool din 2017, unul dintre ele chiar in finala Champions League cu Tottenham, din anul 2019. De cealalta parte, Coman are 38 de goluri in 176 de aparitii pentru Bayern Munchen la doar 24 de ani, unul dintre ele fiind cel din finala Champions League cu PSG.