Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali a spus mereu că are o apreciere aparte pentru cei care l-au ajutat să facă bani în fotbal. Indiferent că vorbim despre antrenori sau jucători. Fix în această categorie trebuie pus și Adrian Șut (27 de ani). Pentru că, în perioada petrecută la FCSB, între sezoanele 2020-2021 și 2025-2026, mijlocașul defensiv a fost o prezență constantă pe teren – 212 meciuri, 16 goluri, 14 pase de gol – și a contribuit la realizarea unor performanțe remarcabile. E suficient să amintim că, avându-l pe Șut în echipă, FCSB a cucerit patru trofee: două titluri și două Supercupe. Inclusiv în momentul în care a părăsit gruparea patronată de Gigi Becali, în ianuarie 2026, Șut a adus o sumă importantă pentru club. Pentru că transferul său, la Al-Ain (Emirate), s-a realizat pentru 1,4 milioane de euro.

Adrian Șut, campion în Emirate cu Al-Ain, poate cuceri și Cupa Președintelui

Arabii pregătesc despărțirea de Adrian Șut: „Cine l-a adus, ca să stea pe bancă?!“ Plecarea lui Șut, în Emirate, s-a dovedit a fi o mutare bună pentru jucător doar din punct de vedere financiar. Pentru că „închizătorul“ de 27 de ani a ajuns la un salariu imens, după cum Sport.ro a arătat aici. Chiar dacă a devenit campion cu Al-Ain de curând și are șansa cuceririi unui al doilea trofeu, pe 22 mai, când e finala Cupei Președintelui, Al-Jazira – Al-Ain, lui Șut nu i-a mers bine din punct de vedere fotbalistic. Din contră! În aproape jumătate de an, fotbalistul român a adunat doar 12 meciuri, jucând 539 de minute în toate competițiile. Motivul? Șut n-a rupt gura târgului, nu l-a convins pe antrenorul Vladimir Ivic și, treptat, a devenit un „client“ al băncii de rezerve. Dovadă și faptul că, în ultimele două partide, a adunat doar 30 de minute pe teren. În weekend, în ultima etapă de campionat, în meciul Al-Ain – Dibba Al-Fujairah (4-0), Șut n-a jucat deloc. Cu o săptămână în urma, în partida Al-Ain – Al-Dhafra (5-0), românul a adunat 30 de minute pe teren. Pe fondul acestei situații, s-a și anunțat deja trecerea lui Adrian Șut pe „lista neagră“, alături de alți doi jucători, după cum Sport.ro a arătat aici.

Mai mult decât atât, transferul inoportun al lui Șut, bani aruncați de Al-Ain, continuă să stârnească dezbateri în mediul online. Acum, pe pagina suporterilor clubului, a apărut o postare acidă (captura, sus), care spune totul despre situația românului, la ora actuală. „Am mai ridicat această întrebare și o adresăm din nou. Cine e responsabil pentru transferul lui Adrian Șut? Un jucător străin, care nu e nici măcar capabil de a lua fața puștiului Abdoul Karim Traore. De ce n-a fost luat un fundaș dreapta, în pauza de iarnă, în locul lui Șut? Să sperăm că omul care a intermediat aducerea lui Șut nu va mai fi implicat și în alte achiziții pe viitor. Cel mai probabil, directorul sportiv al clubului e vinovat pentru aducerea neinspirată a lui Șut“, au notat arabii. Rateul celor de la Al-Ain poate deveni lovitura dată de FCSB! Pentru că, dacă arabii vor rezilia contractul lui Șut, cum se vehiculează deja, Gigi Becali poate readuce la echipă un jucător pe care l-a vândut pentru o sumă importantă. Gratis! Iar asta după doar jumătate de an. Patronul roș-albaștrilor a și confirmat deja că pregătește „repatrierea“ lui Șut, după cum Sport.ro a arătat aici.