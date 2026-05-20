Fostul jucător de la Rapid, atac dur la adresa României: „O țară groaznică. Toți sunt țigani”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a afirmat că Universitatea Craiova are șanse de doar 0,01% să se califice în faza unică a Champions League.

Mihai Stoica nu îi dă șanse Craiovei în Champions League

Stoica a recunoscut că echipa din Bănie a meritat campionatul, însă chiar și așa în privința UCL a fost de neînduplecat. Oficialul celor de la FCSB a acordat procente mai bune pentru accederea oltenilor în Europa League, 34,9%, și în Conference League, 65%.

„Universitatea Craiova a meritat pe deplin titlul. Dar are zero șanse în Champions League. 0,01% șanse să se califice în faza principală a Champions League.

Eu zic așa: 65% Conference, 34,9% Europa League, 0,1% Champions League. Eu știu ce înseamnă play-off de Champions League, cu oricine joci. Slovan Bratislava s-ar putea să fie spulberată de alte echipe în turul 3, nu o văd în play-off, să fie adversar pentru Craiova. Știu cu ce se mănâncă astea.

Stoica: „Asta a însemnat enorm”

O chestie extrem de importantă, poate cea mai importantă pentru sezonul Craiovei, este faptul că a schimbat sistemul. Dacă Universitatea Craiova rămânea în 4, nu avea niciodată rezultatele astea. Având fundași centrali, a jucat cu 3 fundași centrali, iar asta a însemnat enorm”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.

Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur.

Potențialii adversari ai Universității Craiova în preliminariile UCL

Astfel, Universitatea Craiova ar urma să evite adversari precum Kairat Almaty (Kazahstan), Borac Banja Luka (Bosnia), Drita (Kosovo) sau Riga FC (Letonia), urmând ca prima echipă pe care o va înfrunta să se decidă din următoarele:

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah FK (Azerbaijan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Campioana din Luxemburg

Din turul doi preliminar, lucrurile se vor complica. Coeficientul strâns de Craiova nu-i va permite să fie cap de serie și în a doua rundă, astfel că ar putea întâlni adversari mai dificili, după cum urmează: