Gigi Becali, negocieri cu un afacerist "foarte bogat" pentru ultima mutare de la FCSB: "A fost foarte impresionat!"

FCSB se pregătește pentru barajul cu FC Botoșani cu un nou antrenor pe bancă.

Marius Baciu a semnat un contract valabil un sezon cu echipa patronată de Gigi Becali și va debuta pe banca tehnică în meciul cu formația din Moldova. Câștigătoarea va întâlni Dinamo în finala barajului pentru un bilet în preliminariile Conference League. 

Gigi Becali a negociat cu un afacerist înainte de numirea lui Marius Baciu

Căutările unui nou antrenor ale celor de la FCSB s-au dovedit a fi mai anevoioase decât se așteptau roș-albaștri. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum s-a ajuns la varianta Marius Baciu pentru banca tehnică a roș-albaștrilor. 

Oficialul campioanei României a mărturisit că primul care a venit cu această variantă a fost chiar Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor i-a dezvăluit lui Mihai Stoica faptul că un apropiat i l-a propus pe Marius Baciu înainte ca Mirel Rădoi să preia echipa. După ce a văzut că nu îl poate convinge pe Gigi Becali să numească un antrenor străin, Mihai Stoica a adus din nou în discuție numele lui Baciu, iar finanțatorul roș-albaștrilor a trecut direct la fapte.

După ce a discutat cu antrenorul, Gigi Becali a fost nevoit să discute și cu Ionel Ciuclea, un afacerist foarte potent financiar, care conduce Centrul de Copii și Juniori Daco-Getica de care se ocupa chiar Marius Baciu și de care noul antrenor de la FCSB este foarte apropiat.

I-am spus lui Gigi: ‘Mi-ai zis acum ceva timp, înainte să vină Mirel, că cineva ți l-a propus pe Marius Baciu. Eu n-am vorbit cu el, nu știu dacă vrea să vină, știu că este angrenat într-un proiect’. Și mi-a zis: ‘Dă-mi numărul lui că nu mai știu cine mi l-a propus’.

După 3 minute mi-a zis că a vorbit, dar Marius este într-o relație foarte apropiată cu Ionel Ciuclea și cineva trebuia să vorbească cu el. A vorbit Gigi. Gigi a fost foarte impresionat de discuția pe care a avut-o cu domnul Ciuclea. Este un om foarte bogat, octogenar, care are o firmă de salubritate. A avut echipe și în Liga 1, dar nu îl mai interesează, acum se ocupă doar de Centrul de Copii și Juniori de la Daco-Getica pe care l-a organizat și l-a condus Marius Baciu.

Știu sigur că Marius a vândut un jucător, un fundaș central (n.r. – Andrei Duță), direct la Salzburg. Marius și domnul Ciuclea sunt foarte apropiați, e ceva gen tată-fiu. Din ce mi-a spus Gigi, domnul Ciuclea era foarte încântat de propunerea noastră. Așa s-a scris istoria”, a povestit Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

