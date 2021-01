Mesajul INCREDIBIL al legendei lui Liverpool pentru suporterii lui Dinamo: "Au fost impresionanti!" Ce le-a transmis 

Situatia de la Dinamo a capatat proportii si in strainatate, iar acum, o legenda a lui Liverpool a avut un mesaj pentru fanii dinamovisti.

Alan Kennedy (66 ani) a iesit de 5 ori campion cu Liverpool si a castigat de doua ori Cupa Campionilor Europeni. Jucatorul, care a strans 359 de meciuri pentru englezi in perioada 1978-1986, a fost pe teren in victoria cu 2-1 a lui Liverpool in 1984 in fata lui Dinamo in semifinala Cupa Campionilor Europeni.

Kennedy a avut un mesaj pentru suporterii dinamovisti in contextul situatiei delicate de la club.

"Va salut. Sunt Alan Kennedy, fostul jucator al lui Liverpool, iar acest mesaj este pentru toti suporterii lui Dinamo Bucuresti din toata lumea.

Vreau sa va urez toate cele bune, imi amintesc de la meciul din 1984 cat de impresionanti au fost suporterii, au fost absolut teribli, desi Liverpool a castigat Cupa Campionilor Europeni in acel an.

Va doresc toate cele bune, ramaneti uniti. Stiu ca treceti printr-o perioada mai grea in acest moment, trebuie sa fiti uniti si sunt sigur ca totul va fi bine. Cum spunem noi la Liverpool: 'You'll never walk alone!'. Speram ca aceasta va fi si situatia voastra si veti fi rasplatiti pentru asta", a spus Alan Kennedy.