VIDEO | Asta este MAGIA fotbalului! Antrenorul lui Southampton a izbucnit in lacrimi dupa victoria in fata lui Liverpool! Cum s-a justificat austriacul dupa meci: "A fost de la vant!" :)

Southampton a invins campioana Angliei cu 1-0 in etapa a 17-a din Premier League.

Unicul gol al partidei a fost marcat inca din minutul doi de chiar fostul fotbalist al lui Liverpool, Danny Ings.

La finalul meciului, antrenorul gazdelor, austriacul Ralph Hasenhuttl nu si-a putut stapani emotiile dupa aceasta victorie de senzatie si a izbucnit in plans la marginea terenului.

What a start to 2021 for Southampton! ???? Ralph Hasenhuttl couldn't hold back the tears following #SaintsFC's 1-0 win over #LFC! ???? pic.twitter.com/AsCo3OUiNi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 4, 2021

Dupa meci, acesta a glumit spunand ca i-au dat lacrimile din cauza vantului si a explicat ca a fost foarte mandru de atitudinea aratata de jucatorii sai in acest meci.

"Am avut lacrimi in ochi - de la vant! Cand am vazut cum au luptat baietii nostri cu tot ce au avut, m-au facut foarte mandru. Trebuie sa faci meciul perfect cu Liverpool si noi am facut asta. Eram sub o presiune imensa iar apararea a fost cheie azi - apoi am incercat sa jucam si fotbal.

A fost un meci intens, nu mai am voce. Baietii sunt obositi, e normal sa fii asa, trebuie sa obosesti ca sa castigi cu o asa echipa. Ei au crezut in planul nostru. In minutul 92 m-am gandit ca putem obtine ceva, este o seara perfecta", a spus Hasenhuttl pentru BBC.

De partea cealalta, Jurgen Klopp a fost foarte suparat pe baietii sai dupa aceasta infrangere. Germanul si-a criticat destul de dur jucatorii pentru greselile pe care le-au facut in startul meciului.

"Ce a fost dezamagitor? Cat timp avem? Evident ca inceputul de meci. Nu doar golul, dar inceputul in general. Felicitari celor de la Southampton, au meritat victoria.

Stii exact ce o sa joace, nu ai voie sa fii surprinse, dar noi am fost surprinsi. La inceput.. felul in care am jucat, cum pierdeam mingile, nu e fizica cuantica. Ar fi trebuit sa jucam mai bine. Le-am oferit toate ocaziile", a declarat Klopp la conferinta de presa.

Liverpool a ajuns la al treilea meci consecutiv fara victorie in Premier League, dupa egalurile 1-1 cu West Bromwich Albion si 0-0 cu Newcastle.

'Cormoranii' pot pierde primul loc in clasament in detrimentul marilor rivali de la Manchester United, in cazul in care echipa lui Solskjaer va faca macar un egal in meciul cu Burnley din deplasare.

Cu aceasta victorie, Southampton a urcat pana pe pozitia a sasea in Premier League, la doar trei puncte de ocupanta locului trei Leicester City.