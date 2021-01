Dezvaluiri fabuloase ale lui Marius Niculae din perioada in care a fost antrenat de Jurgen Klopp: "Ne bagau in vena niste chestii roz". Ce spune despre antrenorul lui Liverpool

Marius Niculae a fost antrenat de actualul antrenor al lui Liverpool la Mainz in sezonul 2006-2007.

Fostul atacant al lui Dinamo si al nationalei Romaniei a vorbit despre perioada petrecuta sub comanda lui Klopp. Niculae a facut o comparatie intre tehnicianul german si Ladislau Boloni, cel pe care l-a avut antrenor la Sporting Lisabona.

"Amandoi erau disciplinati cand era vorba de antrenamente, dar Klopp mult mai glumet in afara terenului. Boloni era mereu la fel de serios. Klopp era alt om dupa meci, dupa antrenamente. Cand se termina meciul sau antrenamentul era glumet, foarte prietenos, aproape de noi. Boloni era mult mai rece, mentinea seriozitatea si dupa", a spus Marius Niculae potrivit Gazetei Sporturilor.

De asemenea, fostul fotbalist a dezvaluit si metodele de vitaminizare folosite de clubul german in perioada respectiva. El a povestit cum fotbalistilor le erau injectate periodic anumite substante.

"Te examina o data pe luna, apoi venea o fisa si-ti zicea doctorul. Ai lipsa de vitamina C, de magneziu, de calciu. Daca vrei sa te ajutam sa le completezi, uite, avem solutia...

Erau niste chestii roz cu care stateai 45 de minute... Le bagai pe vena! Dar asta era ceva normal in Germania, toate echipele faceau. Mai vorbeam cu Vlad Munteanu, cu Sergiu Radu. Ca jucatori romani, mai vorbeam intre noi. Apoi cu Ciprian Marica... Peste tot in Germania se faceau aceste teste si apoi iti dadeau aceste vitamine, ziceau ei.

Eu am facut o singura data ca sa vad cum e. N-a fost prea mare diferenta, asa ca am renuntat la ele. Am vrut sa vad care e diferenta. Se facea in saptamana meciului. O singura data pe luna. Eu am facut o singura data. Te lasa sa alegi la Mainz. La alte echipe era obligatoriu. Eu n-am mai vrut pentru ca n-am vazut nicio mare diferenta. Ce rost mai avea sa le fac?", a povestit Niculae conform. sursei citate.

Marius Niculae a jucat un singur sezon la Mainz inainte de a se transfera in Scotia la Inverness in vara anului 2007 din postura de jucator liber de contract.