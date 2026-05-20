”Exagerează oare?” Reacția olandezilor după ce au văzut unde a fost propus Dennis Man

Internaționalul român s-a impus rapid sub comanda lui Peter Bosz și, chiar dacă uneori a fost criticat pentru evoluțiile sale, de cele mai multe ori, internaționalul român s-a dovedit a fi o piesă importantă în angrenajul echipei.

În cele 35 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, Dennis Man a contribuit cu 11 goluri și șapte pase decisive. Fostul fotbalist trecut și pe la PSV Eindhoven, Kenneth Perez, a mărturisit că este un mare fan al fotbalistului român.

Perez a mărturisit că Dennis Man s-ar potrivi de minune în Premier League și crede că internaționalul român ar putea prinde un transfer cu adevărat important în această vară.

Olandezii au reacționat după declarațiile lui Kenneth Perez și, după ce s-au întrebat retoric dacă analistul exagerează, jurnaliștii de la PSV Inside i-au dat dreptate acestuia în privința fotbalistului român.

”Mai mulți jucători din lotul lui Peter Bosz sunt asociați cu un posibil transfer în Premier League. Totuși, rămâne întrebarea: care dintre fotbaliștii actuali ai lui PSV Eindhoven ar putea face față nivelului din prima ligă engleză? Un nume surprinzător apare în discuție — surprinzător pentru că foarte puțini auziseră de el înainte de transferul său la PSV.

Kenneth Perez crede că știe cine de la PSV ar putea impresiona în Anglia. <<Dennis Man, cred eu. Are ceva din punct de vedere fizic și al vitezei>>, a spus analistul danez.

Exagerează oare? De fapt, nu, pentru că Man este într-adevăr un jucător de top. PSV a plătit peste opt milioane de euro celor de la Parma, iar investiția s-a dovedit din plin justificată după primul său sezon”, au scris cei de la PSV Inside.