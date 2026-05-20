Șahul e catalogat drept „sportul minții“. Pentru că, spre deosebire de alte discipline, aici trebuie să ai un IQ foarte ridicat, o capacitate intelectuală ieșită din comun, pentru a reuși printre geniile cu cu te vei duela.

Așadar, spre deosebire de alte sporturi, la șah, capacitatea fizică nu contează. De aceea, știrea pe care tocmai au difuzat-o cei de la Super Chess Classic România 2026 e una haioasă. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, un star al competiției, Alireza Firouzja, a fost nevoit să se retragă pentru că… s-a accidentat. La gleznă!

„Din păcate, din cauza unei accidentări la gleznă survenite în timpul evenimentului, am decis să mă retrag din turneu. Mulțumesc organizatorilor pentru sprijin și înțelegere, și mulțumesc tuturor celor care au urmărit partidele. Le urez jucătorilor și organizatorilor tot binele pentru restul turneului“, a declarat Alireza Firouzja.

Foarte probabil, șahistul iranian tocmai și-a câștigat locul în istoria „sportului minții“ prin acest abandon cauzat de o accidentare la gleznă!