S-a intors Liverpool! Victorie clara in fata lui Mourinho: 3-1! Cum arata clasamentul din Premier League

Liverpool a iesit din criza dupa victoria cu 3-1 de pe Tottenham Stadium.

Eliminata din Cupa de rivala United (2-3) si cu numai 3 puncte castigate in ultimele 5 jocuri din Premier League, Liverpool se clatina serios in lupta pentru castigarea unui nou titlu in Anglia. Contra lui Tottenham, in derby-ul rundei, campionii lui Klopp n-au avut mila. Firmino a deschis scorul in prelungirile primei reprize (45+4), apoi Arnold a facut 2-0 pentru Liverpool imediat dupa reluarea partidei (47). Hojbjerg a readus-o rapid pe Spurs in meci (49), insa Mane a dat lovitura decisiva dupa 65 de minute, din pasa lui Arnold.





Dupa victoria cu Tottenham, Liverpool e a 4-a in Anglia, cu 37 de puncte, 4 sub City, care are si un meci mai putin jucat. Tottenham e pe 6, cu 33 de puncte, dar si ea are un joc in minus.