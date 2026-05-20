Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

FCSB este în pericol să își piardă unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani. 

Deși a fost criticat la începuturile sale la formația patronată de Gigi Becali, camerunezul Joyskim Dawa a devenit o piesă de bază în apărarea roș-albaștrilor. 

Motivul pentru care Joyskim Dawa vrea să plece de la FCSB

Joyskim Dawa / Foto: Imago
Ascensiunea sa a fost întreruptă de accidentarea gravă apărută sezonul trecut, însă camerunezul s-a refăcut, iar presa internațională scrie că Dawa este gata să înceapă o nouă provocare.

Contractul său cu FCSB va expira abia la finalul sezonului următor, însă camerunezul și-ar dori să părăsească gruparea roș-albastră încă din această iarnă și să înceapă o nouă provocare într-un campionat mai puternic. 

Potrivit presei din străinătate, Dawa este dorit la formații precum Rizespor, PAOK Salonic, unde ar ajunge sub comanda lui Răzvan Lucescu, dar și Panathinaikos.

Chiar dacă juraliștii din Camerun au fost surprinși de momentul în care Joyskim Dawa a luat această decizie, susțin că există o explicație pentru hotărârea fundașului central. Camerunezii spun că Joyskim Dawa crede că nu mai are nimic de demonstrat la FCSB, deoarece și-a îndeplinit toate obiectivele la gruparea roș-albastră, motiv pentru care vrea să înceapă o nouă provocare. De altfel, jurnaliștii africani spun că nu se pune problema unei rupturi între Dawa și FCSB.

Joyskim Dawa este pe punctul de a face un pas decisiv în cariera sa. Fundașul central camerunez, în vârstă de 30 de ani, ia în considerare plecarea de la FCSB la finalul sezonului, în ciuda faptului că are contract până în 2027.

O decizie care surprinde prin momentul în care este luată, dar care poate fi explicată printr-o anumită maturitate sportivă și prin sentimentul că și-a îndeplinit obiectivele. După mai multe sezoane petrecute în România, Dawa simte că a încheiat un ciclu. Această concluzie nu vine în urma unei rupturi bruște, ci dintr-o dorință clară de a descoperi o nouă provocare”, au scris cei de la ActuCameroun.

