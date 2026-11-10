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Jennifer Dossey (22 de ani) povestește în emisiunea lui Andru Nenciu fragmente din copilăria sa și cum atletismul a exercitat asupra sa o fascinație magnetică. A fost antrenată în trecut și marea campioană olimpică la săritura în lungime Anișoara Cușmir, medaliată cu aur la Los Angeles 1984 - VEZI EMISIUNEA ÎN CLIPUL DE MAI SUS.

Jennifer Dossey e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Jennifer Dossey vorbește cu calm și despre hopurile din carieră, dar și despre lucrurile care o fac să clipească vesel. Nu renunță niciodată, e o fire tonică și istorisește momentele care-i merg la suflet - VEZI GALERIA FOTO DE MAI SUS.

Jennifer Dossey spune că e ambițioasă, dar și încăpățânată. Nu se lasă până nu-i iese bine o încercare la groapa cu nisip. Exponentă a unor probe tehnice dificile - triplusalt și săritura în lungime -, atleta de la CS Rapid are visuri mărețe. Spune la Poveștile Sport.ro că vrea să se califice la ediția olimpică de la Los Angeles și că va da ultima picătură de energie pentru a realiza baremul de JO.

"Singurul gând pe care îl am când sunt în aer este "ține, ține, ține, ține, ține picioarele sus, trage cât mai mult,

încordează mușchii și încearcă să nu aterizez că vreau să zbor cât mai mult ca să întind ruleta (n.r.: - asta îmi spun) Asta este ideală", a descris Jennifer momentul când se desprinde de sol și încearcă să prindă cel mai bun rezultat.

Jennifer Dossey la Poveștile Sport.ro | Cum a răspuns la Întrebările-Fulger

Tot la Poveștile Sport.ro, Jennifer Dossey e protagonista unui moment emoționant - când mărturisește ce i-ar spune tatălui său Ibrahim Dossey dacă ar putea să-l aibă în față câteva minute și povestește cum poartă brățările de la părintele său. Fost portar la Rapid și FC Brașov, Ibrahim Dossey a cucerit cu Ghana bronzul la JO 1992.

Fire optimistă, Jennifer face o punte în trecut și revede imagini pe băncile școlii, secvențe pe care le comentează în emisiunea lui Andru Nenciu. La Întrebările-Fulger, atleta de la CS Rapid zice și cum 'nu o cunoaște lumea', dar dezvăluie și care e cel mai bun sfat primit de la mama sa.