Sergiu Stancu este un sportiv înalt, chiar și pentru volei, de 2.04 m. S-a născut la 4 august 1982 și a debutat în voleiul profesionist ca jucător, în anul 1998, la CSU Brașov. Un an mai târziu a făcut pasul la SCM Craiova, alături de care a stat două sezoane.

În cariera de jucător, a evoluat în afara României, dar și în țară, însă a reprezentat și de pe parchet selecționata noastră. Repede a trecut apoi către cariera de antrenor, despre care a spus, în emisiunea Poveștile Sport.ro , că este mai dificilă decât cea de sportiv.

Sergiu Stancu este omul care a creat o națională ca o familie la volei masculin, care a dus prima reprezentativă la Cupa Mondială după 43 de ani, în 2025, în Filipine, și tot el a învins Franța la EURO, luna trecută, la Cluj Napoca.

Au urmat apoi câteva experiențe foarte interesante peste hotare, la Rmbert Torhout și Knack Randstad Roeselare, ambele din Belgia, Tours Volley-Ball, în Franța, Stamplast Martina Franca și Yoga Forli, în Italia, Iraklis Thessaloniki, în Grecia și Club Voileibol 7 Islas, în Spania.

Stancu i-a mărturisit moderatorului Andru Nenciu că nu ar schimba nimic în carieră, chiar dacă sunt multe țeluri pe care nu le-a atins, dar este mulțumit cu ce a realizat până acum, atât ca antrenor, cât și ca jucător.

Sergiu Stancu, amintire din copilărie: ”Soarele nu răsare pentru a apune, răsare pentru a străluci până apune”

Sergiu Stancu se bucură de entuziasmul pe care l-a creat în jurul naționalei României, iar în cadrul rubricii ”Întrebările fulger” a spus care e visul său de acum. A oferit o explicație sentimentală, care are o legătură din timp îndepărtat, de când era elev.

Și-a amintit de o anecdotă a profesoarei de română din urmă cu aproape 30 de ani, care privește citatul: ”soarele nu răsare pentru a apune, răsare pentru a străluci până apune.”

”Cel mai mare vis este ca atunci când... . Am avut o profesoară, Balint, de română, cu care făceam meditație și cred că mi-a dat un citat care spunea că soarele nu răsare pentru a apune, răsare pentru a străluci până apune.

Când nu voi mai fi, mi-ar plăcea să las ceva în urmă de care lumea să își amintească. Într-un mod plăcut... lumea să te aprecieze în domeniul de activitate pe care l-ai avut.

Era o profesoară foarte deșteaptă, se făcea plăcută și mi-a plăcut de dânsa, mi-o amintesc și acum, deși eram în clasa a 7-a. La școală, mie îmi plăceau foarte mult istoria și geografia. Nu am fost un elev stelar, am fost un elev mediu, la o școală bună din Brașov.

Mama mea este profesoară de matematică la bază, avea anumite așteptări de la mine. Am reușit să fac acest mixt, între sportul de performanță și școală. Școala te ajută să te dezvolți și ca sportiv, așa cum e și David Popovici. Este spectaculos în sport, dar și când vorbește!”, a spus Sergiu Stancu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.