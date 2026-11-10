Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

FCSB, amical în pauza competițională

0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul sunt rezultatele înregistrate de FCSB în ultimele dueluri. În partida cu Corvinul, elevii lui Laurențiu Reghecampf au dominat autoritar, însă nu a fost suficient pentru ca punctele să rămână în Capitală.

Tehnicianul roș-albaștrilor are un singur obiectiv în pauza competițională: redresarea echipei. Pentru ca acest lucru să fie facilitat, FCSB a pregătit o partidă amicală.

Adversarul ales este unul incomod: Chindia. Formația din Târgoviște are o serie de 7 victorii consecutive în Liga 2, ocupând astfel primul loc în ierarhie.

Duelul se va disputa duminică, 15 noiembrie, de la 12:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște. Este o ocazie excelentă pentru elevii lui Reghecampf, având în vedere că doar Ștefan Târnovanu este convocat la prima reprezentativă a României.

„FCSB va disputa, duminică, începând cu ora 12:00, o partidă amicală împotriva Chindiei Târgoviște, liderul Ligii 2.

Meciul se va juca pe Stadionul ”Eugen Popescu”, iar accesul va fi deschis publicului.

Prețul unui bilet în sectorul destinat oaspeților este de 10 LEI, iar suporterii interesați pot achiziționa bilete accesând link-ul din zona de comentarii.

Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat în comunicatul oferit de FCSB.