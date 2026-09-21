VIDEO EXCLUSIV Marco Leu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Marco Leu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro AUTO
SPORT.RO
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Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro și VOYO.

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Marco Leu, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Invitat la Poveștile Sport.ro, Marco Leu (33 de ani) vorbește despre cariera sa în automobilism, despre cum l-a influențat tatăl său, legendarul Mihai Leu, dar rememorează și o serie de momente care i-au rămas aproape de inimă, episoade petrecute alături de părinții săi, Anna și Mihai Leu.

Tot în emisiunea lui Andru Nenciu, Marco Leu dezvăluie cum s-a îndrăgostit de sporturile de iarnă, vorbește despre pasiunea sa pentru ciclism și face o scurtă trecere în revistă a perioadei în care lucră într-o stațiune din Austria.

Identificând exact lecția numărul unu primită de la tatăl său, Marco Leu a răspuns, în exclusivitate pentru Sport.ro: „Să muncesc mult pentru ce îmi doresc și să încerc tot timpul să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Și dacă fac ceva, să o fac cu dedicare și să fiu profesionist”.

Meciurile de FIFA cu tatăl său și amintirea care îl face pe Marco Leu să zâmbească instant

În rubrica 'întrebările-fulger', Marco Leu s-a referit și la amintirea cu tatăl său care îl face să zâmbească automat. A dezvăluit că obișnuiau să joace multe meciuri de FIFA, pe consolă.

„Noi ne jucam foarte mult FIFA, pe PlayStation. Când îmi aduc aminte, zâmbesc. Toate amintirile pe care le am mă fac să zâmbesc. Tata juca FIFA de când eram eu mic,” a adăugat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mari iubitori de sport, Mihai și Marco Leu au împărtășit pasiunea pentru Corvinul Hunedoara, clubul-simbol al orașului, revenit în Superligă, în 2026, după mai bine de trei decenii de absență.

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