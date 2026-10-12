Cele mai mari provocări pentru Denisa Dragomir

Denisa Dragomir e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune pe care o puteți vedea pe Sport.ro, VOYO și pe YouTube Sport.ro. Originară din Câmpulung Muscel, atleta și-a canalizat cariera pe probe de anduranță, spectaculoase, devenind o specialistă în alergări montane și skyrunning.

La juniorat și la seniori, Denisa a alergat probe de semifond și fond, apoi a trecut spre provocările montane, în cadre spectaculoase, unde un moment de neatenție îl poate costa enorm pe sportiv. "Sunt atentă la fiecare pas", spune Denisa.

Cum reușește Denisa Dragomir să cucerească munții în timp record

La Poveștile Sport.ro, Denisa împărtășește din experiențele sale în alergările pe munți și spune cum se pregătește pentru curse care par epuizante. Cu o disciplină de fier și antrenamente dificile, Denisa Dragomir vorbește despre locurile minunate ale României, oamenii care i-au influențat cariera și țintele sale următoare.

Tot la Poveștile Sport.ro, Denisa Dragomir dezvăluie cum i-a schimbat viața rolul de mămică. Ce și-a promis, cum a revenit în competiții și felul în care se pregătește pentru alergări în care tehnica devine un factor esențial.