VIDEO EXCLUSIV Denisa Dragomir e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Campioana mondială care înfruntă vârfurile montane

Denisa Dragomir e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Campioana mondială care înfruntă vârfurile montane Atletism
SPORT.RO
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Denisa Dragomir e campioană mondială la alergare montană și la skyrunning..

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Cele mai mari provocări pentru Denisa Dragomir

Denisa Dragomir e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune pe care o puteți vedea pe Sport.ro, VOYO și pe YouTube Sport.ro. Originară din Câmpulung Muscel, atleta și-a canalizat cariera pe probe de anduranță, spectaculoase, devenind o specialistă în alergări montane și skyrunning.

La juniorat și la seniori, Denisa a alergat probe de semifond și fond, apoi a trecut spre provocările montane, în cadre spectaculoase, unde un moment de neatenție îl poate costa enorm pe sportiv. "Sunt atentă la fiecare pas", spune Denisa.

Cum reușește Denisa Dragomir să cucerească munții în timp record

La Poveștile Sport.ro, Denisa împărtășește din experiențele sale în alergările pe munți și spune cum se pregătește pentru curse care par epuizante. Cu o disciplină de fier și antrenamente dificile, Denisa Dragomir vorbește despre locurile minunate ale României, oamenii care i-au influențat cariera și țintele sale următoare.

Tot la Poveștile Sport.ro, Denisa Dragomir dezvăluie cum i-a schimbat viața rolul de mămică. Ce și-a promis, cum a revenit în competiții și felul în care se pregătește pentru alergări în care tehnica devine un factor esențial.

Denisa Dragomir - imagini de colecție

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Denisa Dragomir, la Poveștile Sport.ro

  • Recent, Denisa a terminat o cursă inedită. Ea a urcat cele 519 trepte spre Vârful Toaca în doar 3 minute și 18 secunde
  • Sportiva a transformat ascensiunea celor 519 trepte într-un test de strategie, viteză și anduranță. Și-a atins obiectivul și a dus provocarea la capăt în doar 3 minute și 18 secunde.

Supranumite ,,scările care duc spre cer”, treptele metalice de la Toaca pornesc de la o altitudine de 1.771 metri și ajung la 1.893 de metri. Montate pe un versant abrupt, devin mai solicitante în apropierea vârfului și reprezintă una dintre cele mai impresionante porțiuni ale traseului spre Toaca, al doilea vârf ca înălțime din masivul Ceahlău.

În mod normal, urcarea celor 519 trepte durează între 15 și 20 de minute. Denisa Dragomir a reușit să le parcurgă în doar 3 minute și 18 secunde, cu 12 secunde mai repede decât timpul pe care și-l propusese. Sportiva Red Bull l-a invitat în această provocare pe Adrian, un pasionat de drumeții, cu experiență pe traseele montane. El a luat startul cu 3 minute înaintea Denisei, dar ea l-a depășit înainte de a ajunge la capătul scărilor.

Denisa Dragomir: "O adevărată provocare!"

,,A fost o adevărată provocare, pentru că la o primă vedere par ușoare, dar în momentul în care începi să alergi pe ele, devin foarte provocatoare, deoarece sunt inegale și este un consum în plus de energie. Partea cea mai grea, bineînțeles, e ultima parte, când mi-aș fi dorit să am un extra boost de energie, dar picioarele pur și simplu nu mai cooperau. Simțeam că am plumb în picioare, dar am încercat să dau tot ce am mai bun. Această provocare este mai mult despre strategie, deoarece nu există o înclinație continuă, pur și simplu se tot schimbă diferența de nivel și dimensiunea între scări nu este egală. Timpul pe care mi l-am propus a fost singurul lucru care era în mintea mea. Pot spune că au fost cele mai grele minute din viața mea”, a declarat Denisa după ce și-a depășit propriul obiectiv.

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