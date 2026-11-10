Cosmin Olăroiu are 16 trofee cucerite cu echipele de club din Emirate, Al-Ain, Al-Ahli / Shabab Al-Ahli și Sharjah, și la cum se derulează acest sezon, sunt șanse mari ca bilanțul românului să se îmbunătățească, în această țară.

Numit la Al-Jazira din iunie, Oli e lider, atât în campionat, cât și în grupa de Champions League Two, a doua competiție continentală la nivel de cluburi. În plus, formația din Abu-Dhabi s-a calificat în sferturile Cupei Președintelui. Ceea ce înseamnă că Al-Jazira rămâne în cursă pentru o triplă istorică.

Pornind de aici, subiectul succesului care l-a urmărit pe Cosmin Olăroiu, indiferent de numele echipei sale de club, a fost dezbătut în cadrul unui podcast difuzat de Abu-Dhabi Sports Channel. Aici, în studio s-a aflat Omar Abdulrahman (35 de ani), unul dintre cei mai mari foști fotbaliști din istoria Emiratelor Arabe Unite.

„Olăroiu? Cel mai inteligent antrenor cu care am lucrat!“

Cosmin Olăroiu (57 de ani) și Omar Abdulrahman s-au intersectat, la Al-Ain. Antrenorul român a lucrat aici, în perioada 2011-2013, în care a cucerit trei trofee: două campioante (2011-2012, 2012-2013) și Supercupa Emiratelor (2012). De partea cealaltă, Omar Abdulrahman a fost un mijlocaș emblematic pentru Al-Ain, club la care a fost legitimat, între 2008-2019, cu excepția perioadei în care a fost împrumutat, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), în sezonul 2018-2019.

Vorbind despre succesul pe care îl are Oli și în acest sezon, la Al-Jazira, Omar Abdulrahman și-a amintit de perioada în care a lucrat sub comanda tehnicianului român.

„Cosmin e cel mai inteligent antrenor cu care am lucrat! E genul de antrenor care ajunge să-și cunoască echipa la perfecție. Știe ce poate, dar mai ales ce nu poate să facă! Și, în momentul în care realizează că echipa adversă e superioară, Cosmin își demonstrează cel mai bine clasa. Am și o amintire frumoasă în această privință“, și-a început fostul fotbalist relatarea.

Omar Abdulrahman a rememorat apoi sezonul 2011-2012, cel în care Al-Ain a cucerit titlul cu Oli deși, pe hârtie, erau niște echipe mai puternice, comparativ cu cea pregătită de antrenorul român.

„Urma să jucăm cu Al-Jazira. O echipă care îți lua mingea, pur și simplu. Avea o calitate foarte mare la mijlocul terenului. Țin minte foarte bine: Cosmin a venit și m-a luat deoparte. Și pe mine, dar și pe căpitanul echipei. <<Nu o să putem să dominăm noi posesia în meciul ăsta>>, ne-a explicat la modul cel mai sincer. Semn că ne respecta. Apoi, Cosmin m-a cerut să joc în flancul stâng, deși eu dădeam randamentul cel mai bun pe flancul opus.

Dar Cosmin mi-a explicat că, în meciul cu Al-Jazira, vrea să folosească un alt jucător în dreapta. <<De data asta, nu vreau nimic de la tine pe plan ofensiv. Vreau doar să închizi flancul stâng. Atât>>, mi-a transmis Cosmin. Și am acceptat. Iar meciul a demonstrat că antrenorul <<citise>> bine modul în care Al-Jazira putea fi anihilată.

Am făcut ce ne-a cerut Cosmin și am câștigat cu 2-0 deși, repet, echipa adversă era mai bună. De asta spun că acesta e secretul lui Cosmin. Această inteligență tactică remarcabilă, pe care n-am văzut-o la niciun antrenor cu care am lucrat. Nu la modul acesta“, a spus Omar Abdulrahman.