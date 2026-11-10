VIDEO ”Grădinița” lui Ionuț Chirilă: CS Dinamo dă cei mai tineri marcatori din acest sezon din Liga 2! Câți ani au juniorii

”Grădinița” lui Ionuț Chirilă: CS Dinamo dă cei mai tineri marcatori din acest sezon din Liga 2! Câți ani au juniorii Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionat complicat pentru tânăra echipă din Ștefan cel Mare.

TAGS:
CS DinamoIonut ChirilaRobert LeccaEduard PăunMario Bordea
Din articol
  • Lecca robert cs dinamo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

SCM Râmnicu Vâlcea a întrecut-o aseară pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2, la Buftea, în etapa a 13-a din Liga 2.

Alexandru Sălcianu (8), Vasile Constantin (12) şi Brian Lemac (23) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru echipa antrenată de Ionuţ Chirilă au punctat George Gogescu (21) şi Robert Lecca (82).

Lecca, nepotul de soră al lui Ionuț Lupescu, este un mijlocaș central care abia a împlinit 17 ani.

De altfel, CS Dinamo este echipa care dă cei mai tineri marcatori din acest sezon din Liga 2, subliniază pagina oficială CS Dinamo Fotbal:

Robert Lecca și Eduard Păun, marcatori la 17 ani și câteva zile

”📸 Robert Lecca, cel mai tânăr marcator în Liga 2 ⚪🔴

Primul gol în tricoul alb-roșu pentru mijlocașul dinamovist Robert Lecca, 17 ani împliniți luna trecută, pe 21 octombrie.

Introdus în minutul 61 al meciului CS Dinamo vs SCM Râmnicu Vâlcea, scor 2-3, Lecca a închis tabela la Buftea cu un șut superb, de pe loc, de la peste 20 de metri, chiar lângă bară.

Școlit în Elveția, la FC Gland, Stade Nyonnais 2 și Academia Team Vaud La Côte, Lecca a semnat cu CS Dinamo la începutul lunii august și a adunat 11 meciuri în acest sezon pentru echipa antrenată de Ionuț Chirilă.

Lecca a devenit cel mai tânăr marcator al acestui sezon în Liga 2, locul secund fiind ocupat de un alt dinamovist al generației 2009, atacantul Andrei Păun, marcator în etapa a patra, în partida Chindia Târgoviște vs CS Dinamo 1-2.

Mai jos, podiumul celor mai tineri marcatori în liga secundă:

Robert Ioan LECCA (CS Dinamo, mijlocaș)

🗓️ 21 octombrie 2009

⚽ 17 ani | 19 zile

▶️ CS Dinamo vs SCM Rm. Vâlcea 2-3, etapa 13

Andrei Eduard PĂUN (CS Dinamo, atacant)

🗓️ 1 iulie 2009

⚽ 17 ani | 1 lună | 21 zile

▶️ Chindia Târgoviște vs CS Dinamo 1-2, etapa 4

Mario BORDEA (FC Bacău, fundaș)

🗓️ 27 octombrie 2008

⚽ 17 ani | 9 luni | 26 zile

▶️ SCM Rm. Vâlcea vs FC Bacău 2-2, etapa 4”.

”Grădinița” lui Ionuț Chirilă de la CS Dinamo în sezonul 2026-2027, cu 8 copii de 16-17 ani

Vlad Anghel (16 ani)

Radu Balca (16 ani)

Eduard Stoicea (16 ani)

Ștefan Dumitrache (16 ani)

Robert Lecca (17 ani)

Ayan Anghel (17 ani)

Eduard Păun (17 ani)

Alecs Stanciu (17 ani)

Robert Nicolae (18 ani)

Marius Ifrim (18 ani)

Andrei Avram (18 ani)

Denis Tudor (18 ani)

Patrick Marcu (18 ani)

Alexandru Ciocan (19 ani)

Rareș Cernamoriț (19 ani)

Rareș Sebe (19 ani)

Edis Amza (19 ani)

Denis Colibășanu (19 ani)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Wonderkid” Robert Turdean, coleg la 16 ani cu Robert Lewandowski la Chicago Fire, convocat de SUA pentru Campionatul Mondial!
”Wonderkid” Robert Turdean, coleg la 16 ani cu Robert Lewandowski la Chicago Fire, convocat de SUA pentru Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Ce face Rafael Nadal într-o zi obișnuită, acasă, la 40 de ani
Ce face Rafael Nadal într-o zi obișnuită, acasă, la 40 de ani
S-a lăsat de fotbal de la AC Milan și a decis să studieze la Harvard!
S-a lăsat de fotbal de la AC Milan și a decis să studieze la Harvard!
Un român, ales în echipa preliminariilor EURO 2028!
Un român, ales în echipa preliminariilor EURO 2028!
Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028
Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028
FCSB, din nou fără jucător în „Echipa Etapei”! Cum arată 11-le ideal
FCSB, din nou fără jucător în „Echipa Etapei”! Cum arată 11-le ideal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Alex Dobre, OUT de la Rapid?! ”Mă duc și găsesc jucători mai buni decât el și la un preț mai mic!”

Alex Dobre, OUT de la Rapid?! ”Mă duc și găsesc jucători mai buni decât el și la un preț mai mic!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”


Recomandarile redactiei
Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028
Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028
S-a lăsat de fotbal de la AC Milan și a decis să studieze la Harvard!
S-a lăsat de fotbal de la AC Milan și a decis să studieze la Harvard!
Jennifer Dossey e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Marele vis + Imagini de arhivă. După cinci ani petrecuți în Germania, are un obiectiv bine conturat
Jennifer Dossey e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Marele vis + Imagini de arhivă. După cinci ani petrecuți în Germania, are un obiectiv bine conturat
Un român, ales în echipa preliminariilor EURO 2028!
Un român, ales în echipa preliminariilor EURO 2028!
Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Nepotul lui Ionuț Lupescu, golazo în Liga 2! Cum a înscris Robert Lecca pentru CS Dinamo
Nepotul lui Ionuț Lupescu, golazo în Liga 2! Cum a înscris Robert Lecca pentru CS Dinamo
El este ”ceasul elvețian” al lui Ionuț Chirilă! Are bunici celebri
El este ”ceasul elvețian” al lui Ionuț Chirilă! Are bunici celebri
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!