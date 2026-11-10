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SCM Râmnicu Vâlcea a întrecut-o aseară pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2, la Buftea, în etapa a 13-a din Liga 2.

Alexandru Sălcianu (8), Vasile Constantin (12) şi Brian Lemac (23) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru echipa antrenată de Ionuţ Chirilă au punctat George Gogescu (21) şi Robert Lecca (82).

Lecca, nepotul de soră al lui Ionuț Lupescu, este un mijlocaș central care abia a împlinit 17 ani.

De altfel, CS Dinamo este echipa care dă cei mai tineri marcatori din acest sezon din Liga 2, subliniază pagina oficială CS Dinamo Fotbal:

Robert Lecca și Eduard Păun, marcatori la 17 ani și câteva zile

”📸 Robert Lecca, cel mai tânăr marcator în Liga 2 ⚪🔴

Primul gol în tricoul alb-roșu pentru mijlocașul dinamovist Robert Lecca, 17 ani împliniți luna trecută, pe 21 octombrie.

Introdus în minutul 61 al meciului CS Dinamo vs SCM Râmnicu Vâlcea, scor 2-3, Lecca a închis tabela la Buftea cu un șut superb, de pe loc, de la peste 20 de metri, chiar lângă bară.

Școlit în Elveția, la FC Gland, Stade Nyonnais 2 și Academia Team Vaud La Côte, Lecca a semnat cu CS Dinamo la începutul lunii august și a adunat 11 meciuri în acest sezon pentru echipa antrenată de Ionuț Chirilă.

Lecca a devenit cel mai tânăr marcator al acestui sezon în Liga 2, locul secund fiind ocupat de un alt dinamovist al generației 2009, atacantul Andrei Păun, marcator în etapa a patra, în partida Chindia Târgoviște vs CS Dinamo 1-2.

Mai jos, podiumul celor mai tineri marcatori în liga secundă:

Robert Ioan LECCA (CS Dinamo, mijlocaș)

🗓️ 21 octombrie 2009

⚽ 17 ani | 19 zile

▶️ CS Dinamo vs SCM Rm. Vâlcea 2-3, etapa 13