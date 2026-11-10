Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE

Andrei Grecu îi care ca invitați pe Bogdan Lobonț și Robert Niță, iar printre subiectele abordate vor fi meciurile din etapa a 15-a din SuperLiga, dar și ultimele dueluri alea României din UEFA Nations League. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.