Mbappe a revenit la naţionala Franţei după ce a lipsit în ultimele trei meciuri din cauza unei accidentări, nereuşind să obţină Balonul de Aur şi confruntându-se cu o serie de critici publice în China privind remarcile sale în legătură cu Mao Zedong, liderul fondator al statului chinez modern.

Kylian Mbappe, ”într-o formă mentală bună”

”El este într-o formă mentală bună, se poate vedea acest lucru din meciurile sale recente”, le-a spus Konate reporterilor.

”A fost decisiv. Este indiscutabil vital pentru noi la Real Madrid”, a adăugat Konate.

Atacantul de 27 de ani a fost al doilea în clasamentul trofeului Balonul de Aur, după căpitanul Angliei, Harry Kane.

Mbappe a trebuit de asemenea să îşi ceară public scuze în timpul unui interviu în care s-a referit la mema în care imaginea sa apărea suprapusă peste cea a liderului chinez Mao.

Incidentul a declanşat un adevărat scandal în China, determinând mai multe branduri să pună capăt parteneriatelor comerciale cu Mbappe, iar meciurile La Liga au fost scoase din grila de programe a televiziunii de stat CCTV.

Konate, coleg la Real Madrid cu Mbappe, a explicat că atacantul francez a răspuns acestei situaţii într-o manieră vestimentară.

”El este un luptător, deci desigur a fost dificil să nu câştige Balonul de Aur când el considera că avea o şansă. Dar în ziua următoare el era concentrat pe deplin la antrenament”, a mai explicat Konate, potrivit Agerpres.