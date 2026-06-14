VIDEO EXCLUSIV Povestea neștiută a titularului echipei naționale: ”Puteam ajunge la handbal”! Totuși, a început fotbalul la Cremonese

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SPORT.RO
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Povestea neștiută a titularului echipei naționale a României. Detalii despre începuturile lui Vlad Georgescu în magnificul univers al sportului.

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Vlad GeorgescuSteauaPoloRomaniaEchipa NationalaPoveștile sport.roCremonesefotbalandru nenciu
Din articol
  • Emisiunea Poveștile Sport.ro l-a avut invitat pe Vlad Georgescu. 
  • Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro și VOYO.
  • Vlad Georgescu și-a expus începuturile în sport, din Italia până în România, în emisiunea lui Andru Nenciu.

Vlad Georgescu, de la fotbal la polo: Povestea unui campion al României

În cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu l-a avut invitat pe Vlad Georgescu, unul dintre cei mai valoroși poloiști din România. În vârstă de 27 de ani, Vlad a devenit recent campion cu Steaua în Superliga României și e unul dintre pilonii reprezentativei de polo, care a fost prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris.

Vlad Georgescu este născut la 31 martie 1999, e înalt de 1.82 m și are o forță specifică acestui sport care naște multe contre dure în timpul meciurilor.

Drumul către victorii: Vlad Georgescu și sportul care l-a definit

Campion cu Steaua în acest sezon, Vlad Georgescu are capacitatea de a explica sportul cu mingea pe apă pe înțelesul tuturor. Dă detalii despre luptele din apă, spune cum a progresat România după înfruntările cu marile națiuni din polo și vorbește la Poveștile Sport.ro și despre bazinele din țara noastră. Poloul e sportul pe care îl iubește și încearcă să-i facă un PR excelent oriunde.

Vlad Georgescu - galerie foto

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Vlad Georgescu putea face fotbal sau handbal

La Poveștile Sport.ro, Vlad Georgescu a vorbit despre cum a început cariera sa, care a fost și este marcată de o presiune suplimentară în cazul particular. Tatăl său, Aurelian Georgescu, fost poloist, care l-a și antrenat la Corona Brașov, a fost un exemplu pentru Vlad, dar la început de drum, când era doar un copil dornic să facă ceva în sport, putea urma altă cale.

Născut și crescut în Italia, unde tatăl său juca la acea vreme, tânărul Vlad chiar a practicat fotbalul, la Cremona, pentru echipa locală, Cremonese, dar în cele din urmă i-a călcat pe urme tatălui său.

Invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, poloistul Vlad Georgescu

Dacă nu ar fi făcut polo, prin ochii adultului Vlad Georgescu crede că ar fi ales, totuși, handbalul. Cu un ”braț de fier”, cu aruncări prin care își surprinde mereu adversarii din bazin, sportivul crede că ar fi avut execuții la fel de bune și de pe parchet.

”Când eram mic, înainte de polo, am făcut fotbal. Am jucat în Cremona, când ne-am mutat acolo, pentru că tata juca acolo polo. M-a dat la fotbal, la echipa locală, la Cremonese. Cred că aș fi făcut fotbal dacă nu făceam polo.

Mă uit foarte rar la fotbal acum, dar cred că asta aș fi ales. Fotbalul sau handbalul, pentru că și handbalul îmi place. De fapt, cred că handbal aș fi ales dacă stau bine să mă gândesc, nu fotbal. Handbalul e un sport foarte dinamic, te face să îl urmărești, se dau multe goluri, e spectaculos”, a spus Vlad Georgescu în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

VIDEO EXCLUSIV Vlad Georgescu la Poveștile Sport.ro - emisiunea integrală

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