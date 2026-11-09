Marius Croitoru (46 de ani), antrenorul moldovenilor, a fost contestat de suporteri în timpul partidei, iar fanii i-au cerut demisia. Tehnicianul a transmis însă că nu intenționează să plece de la echipă, deoarece are un contract și un obiectiv pe care vrea să îl îndeplinească.

Marius Croitoru: „De plecat nu plec”

„Am arătat rău în a doua repriză, asta e adevărul, nu trebuie să ne ascundem. Eu sunt antrenorul și trebuie să spun adevărul. Este vina mea, nu a lor, mergem mai departe. Foarte proastă repriza a doua. Jucam foarte bine acasă până acum, dar în ultimele două meciuri evoluția a lăsat de dorit.

E și lipsa lui Hervin, claritatea de la mijlocul terenului. Sunt jucători importanți, iar lucrurile astea se simt. Nu vreau să mint absolut deloc, am arătat rău în a doua repriză. Puteam fi mai calmi și să ducem meciul în siguranță”, a declarat Marius Croitoru.

Întrebat despre posibilitatea unei demisii, tehnicianul a exclus această variantă: „Cum ați vrea să fie? Nu se pune problema. De plecat nu plec. Nu am nici cea mai mică problemă cu asta. Eu știu de ce am venit aici, știu ce obiectiv am. Este un drum lung”.

După acest rezultat, FC Botoșani a ajuns la 15 puncte și ocupă locul 12 în clasamentul Superligii, la egalitate cu FC Argeș, dar cu un golaveraj mai bun. În etapa următoare, echipa lui Marius Croitoru va primi vizita celor de la FC Voluntari, pe 20 noiembrie, de la ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.