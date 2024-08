Camelia Potec a câștigat aurul olimpic în proba de 200 de metri liber, la Atena, reușind o performanță care pare greu de repetat din partea Simonei Halep.

La 33 de ani fără o lună și jumătate, fostul număr unu WTA are șanse măsurate la vreo medalie olimpică, în restul carierei sale în tenisul profesionist.

Potec, despre Halep: „Nu pot să mă pun în situația ei, deoarece mi s-a părut extraordinar de îngrozitoare.”

Vorbind despre Simona Halep, ca sportivă, Camelia Potec a dezvăluit că îi poartă un respect enorm și că o admiră pentru constanța arătată în ciuda progresului exponențial în rezultate.

Despre persoana Simonei Halep, Potec a evidențiat puterea psihologică a constănțencei, dar și modestia tipică unei campioane.

Cât despre cazul de dopaj al Simonei Halep, Camelia Potec o vede pe dubla campioană de Grand Slam victorioasă. Potec crede că Halep a gestionat înțelept anumite perioade de incertitudine, în care a ales să stea departe de presă și să lase în urmă spațiul public.

„Spre deosebire de mulți sportivi de performanță, Simona nu a încetat niciodată să lupte.”

„În primul rând, pot să spun că, față de Simona Halep, am un imens respect. Pentru ceea ce a reușit să facă în sportul de performanță, pentru omul care a devenit, pentru faptul că a rămas cu picioarele pe pământ.

Toate acele momente în care ea nu a mai ieșit și nu a mai ținut legătura cu presa și nu a mai comunicat mi s-au părut normale, pentru anumite perioade din cariera ei. Le-am făcut cu toții. Și eu, personal, am simțit că am nevoie de momente doar pentru mine și pentru familia mea. Și noi, sportivii, suntem oameni. Și eu am fost judecată atunci, că au venit mulți oameni să mă susțină, dar eu am simțit că era nevoie să stau cu mine, să nu vorbesc cu presa, pentru că treceam prin niște momente dificile și nu știam cum reacționez.

Atunci mi-am spus că e nevoie să mă opresc și să nu mai vorbesc cu presa. Nu am vorbit nici măcar cu părinții mei, în momentele acelea.

Aveam nevoie de clipe petrecute cu mine și pentru mine. De aceea am spus că o înțeleg foarte bine pe Simona și deciziile pe care le-a luat.

Nu pot să mă pun în situația ei, deoarece mi s-a părut extraordinar de îngrozitoare; să știi că nu ai făcut nimic și să vezi că, de fapt, ți se spune altceva.

Cred că cel mai bine ar putea să vorbească Andreea Răducan, care a mai fost pusă într-o situație similară, în fața faptului întâmplat. A reușit să rămână cu un psihic puternic, a reușit să se lupte și să se mențină într-o formă bună,” a spus fosta campioană olimpică la înot, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„O situație foarte, foarte urâtă,” apreciază Potec scandalul de dopaj al Simonei Halep

„Niciodată nu a renunțat la gândul de a se întoarce și de a reveni în sportul de performanță. Nu a încetat să lupte, lucru care se întâmplă în cazul multor sportivi de performanță.

Simona a fost într-o situație foarte, foarte urâtă,” a declarat Camelia Potec, în exclusivitate pentru Sport.ro.