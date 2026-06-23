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se vede pe site-ul Sport.ro, pe pagina de , dar și pe platforma VOYO! Nana Falemi a fost invitatul lui Andru Nenciu în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro.

"Cel mai bun român din Liga 1" / "Are și tupeu!" Falemi 'merge' pe cartea lui câștigătoare

Fostul fotbalist a dezvăluit cum a ajuns să joace împotriva Generației de Aur a României chiar înainte de Cupa Mondială din 1998, când evolua la Petrolul Ploiești, dar a vorbit și despre fotbalul actual.

Întrebat care este, din punctul său de vedere, cel mai bun fotbalist din Superliga României, Nana Falemi l-a numit, poate surprinzător pentru mulți, pe Andrei Coubiș! Recent, fundașul central în vârstă de 22 de ani chiar a decis să semneze prelungirea contractului cu Universitatea Cluj.

Nana Falemi l-a numit pe Andrei Coubiș cel mai bun fotbalist român din Superliga

Tânărul fotbalist a adunat 19 meciuri, două goluri și o pasă decisivă la ”U” Cluj de la venirea sa, de la începutul lunii ianuarie, iar în acest moment 500.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

Chiar dacă mai are multe de demonstrat și trebuie să aibă și constanță, Andrei Coubiș este considerat de Nana Falemi cel mai bun fotbalist român din Superliga României la ora actuală.

”Îmi place fundașul de la Universitatea Cluj, Coubiș. Îmi place, poate cel mai mult! Cel mai bun român din Liga 1. Are toate calitățile! Nu vorbim de statură, că sunt mulți cu statură. Are viteză, are forță, siguranță unu contra unu, are tupeu.

Cu FCSB, doar prin fault a putut fi oprit la o fază. El i-a făcut bine și marcaj lui Bîrligea, iar Bîrligea nu a reușit nimic, deși are experiență. I-a dat un cot în cap lui Coubiș, era frustrat Bîrligea. Coubiș e și inteligent”, a spus Nana Falemi în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Universitatea Cluj l-a transferat pe Andrei Coubiș de la Sampdoria

Universitatea Cluj a rezolvat definitiv transferul lui Andrei Coubiș, adus inițial, la 9 ianuarie 2026, sub formă de împrumut de la Sampdoria. Ardelenii plătesc către Sampdoria 125.000 de euro, sumă care a fost negociată încă din momentul împrumutului inițial.

Conducerea clujenilor s-a înțeles cu omologii italieni să fie activată automat clauza de achiziționare definitivă a lui Coubiș, în momentul în care stoperul a adunat 12 meciuri pentru ”șepcile roșii”. Andrei Coubiș a impresionat în tricoul Universității Cluj. În 19 meciuri oficiale a marcat două goluri și a oferit o pasă de gol, având, de asemenea, evoluții sigure pe faza defensivă.

Modul în care s-a prezentat până acum i-a adus lui Coubiș și prima selecție la echipa națională. Fundașul central a debutat în amicalul Slovacia - România 2-0, fiind introdus pe teren în minutul 62. Așadar, în această vară, Andrei Coubiș a semnat un nou angajament cu Universitatea Cluj.

VIDEO EXCLUSIV Falemi la Poveștile Sport.ro - emisiunea integrală