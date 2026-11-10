Dennis Man, aproape de transferul carierei: ”Soluție deșteaptă. S-ar potrivi perfect”

Campion în Olanda în sezonul precedent din postura de titular, Dennis Man a fost mai mult rezervă în această stagiune, bifând doar 159 de minute în Eredivisie. Despre transferul său s-a vorbit și în vară, dar în cele din urmă românul a rămas sub comanda lui Peter Bosz.

Acum, mai multe publicații din străinătate îl dau pe Man foarte aproape de o revenire în Italia, acolo unde a mai evoluat pentru Parma. De această dată, Lazio, liderul și surpriza din Serie A, este gata să-l transfere pe unul dintre cei mai bine cotați jucători români.

Discuțiile dintre cele două părți vor continua, după ce au eșuat în vară. Lazio este gata să-l transfere pe Man sub formă de împrumut, iar în cazul în care acesta va impresiona pe Olimpico, se poate activa opțiunea unui transfer definitiv.

Lazio e favorită pentru transferul lui Dennis Man: ”O soluție deșteaptă”

Publicația Lazionews24.com a analizat opțiunea unui transfer al lui Dennis Man, care s-ar integra perfect în echipa lui Gattuso, în opinia italienilor. Totuși, concurența ar fi una destul de acerbă în echipa lui Lazio, care evoluează în sistemul 4-3-3.

Pe postul lui Dennis Man, cel de extremă dreaptă, sunt doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Este vorba despre danezul Gustav Isaksen (25 de ani), care este și unul dintre căpitanii echipei, dar și Matteo Cancellieri (24 de ani), care a prins destule minute pe acea poziție în această stagiune.

”Strategia conducerii clubului Lazio include formularea unei oferte de împrumut cu opțiune de cumpărare, o soluție inteligentă care le-ar permite să testeze potențialul jucătorului pe scena italiană, fără constrângeri financiare imediate.

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Într-un sistem dinamic și agresiv, care mizează pe un pressing avansat și pe viteză în ultimii 30 de metri, calitățile fizice și tehnice ale românului s-ar potrivi perfect cu filosofia fotbalistică a antrenorului”, au notat italienii.